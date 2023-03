Einen extrem guten Zulauf hatte der diesjährige Ostermarkt, den der Verein Kulturkessel im Dorfgemeinschaftshaus organisiert hatte. Schon am frühen Nachmittag sah es nach einem Besucherrekord aus. Viele Händler waren mit der Resonanz äußerst zufrieden und die Helfer an der Kuchentheke kamen zeitweise kaum nach, um die Wünsche der Kaffeegäste zu erfüllen.

„Das ist ein sehr ansprechender Markt“, stellte eine Salemerin fest, die ungenannt bleiben wollte. Die 35-Jährige war zum ersten Mal da und freute sich besonders über gebrauchte, aber gut erhaltene Kinderbücher, die sich ihr dreieinhalbjähriger Sohn selbst ausgesucht hatte. „Mit Büchern habe ich gar nicht gerechnet.“ Martina Karrer hatte bereits den Ostermarkt in Kluftern besucht und dort ein Handtuch mit Schriftzug „Oskar“ in Auftrag gegeben, das sie jetzt in Bermatingen abholte. „Ich bin jedes Jahr hier und bewundere die vielen Ideen, die netten Kleinigkeiten und Geschenke zu Ostern.“ Die Sachen seien alle mit viel Herzblut gemacht worden, sagt sie und hat sich weitere Gedanken gemacht: „Ein kreatives Hobby ist gut für den Mensch, der bei der Ausübung ganz bei sich ist, dabei entspannt und Freude hat.“ Schon alleine deswegen wolle sie das mit Besuch und Einkauf würdigen. Standbetreiberin Lisa List aus Sigmaringendorf vernahm das gern. Sie bot Holzarbeiten und das Besticken von (Hand)tüchern mit Namen und Emblemen wie Vespas und Traktoren an und war zufrieden.

Mehr als ein Dutzend Jahre ist sie schon in Bermatingen: „Ich glaube, ich gehöre schon bald zum Inventar“, sagt sie. Und immer wieder gibt es etwas Neues zu entdecken. Neben dem Stand mit nachhaltigen Taschen, die aus gut erhaltenen Jeans und anderen Stoffen entstanden, war auch Heidi Buri aus Riedheim erstmals dabei: Sie bestach mit selbstgemalten Karten, Aquarellen, mit lustigen Ostermotiven, Landschaften und Tieren. Sie malt, seit sie Kind ist, hatte als Kunstlehrerin unterrichtet und erst kürzlich wieder begonnen zu malen.