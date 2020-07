Endspurt für das neue Wohngebiet „Hinterm Dorf III“ in Ahausen: Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstag wurden der Zeitplan für das Verfahren für die Vergabe der Bauplätze sowie der Verkaufspreis festgelegt. Der Preis pro Quadratmeter ist auf 290 Euro festgelegt worden, somit müssen etwa für ein 400 Quadratmeter großes Grundstück rund 116 000 Euro bei der Finanzierung eingeplant werden.

Zeitplan Ab dem 10. August sind die Bewerbungsformulare auf der Homepage der Gemeinde abrufbar. Die Bewerbungsphase ist vom 17. August bis zum 4. September angesetzt. Anschließend wertet die Verwaltung die Bewerbungen aus. Die Vergabe der Bauplätze erfolgt in einer öffentlichen Sondersitzung des Gemeinderats am 6. Oktober. Informationen zum Bewerbungsverfahren sind ab dem 27. Juli auf der Internetseite der Gemeinde abzurufen.

Als weiterer Bestandteil des Kaufpreises wurde beschlossen, zusätzlich zum Quadratmeterpreis einen Aufschlag von 5000 Euro je Grundstück zu veranschlagen. „Damit wollen wir die Umsetzung der Anforderungen des Bebauungsplans, wie zum Beispiel die Umsetzung der Regenwasserbewirtschaftung und der Pflanzgebote, sicherstellen“, erläuterte Bürgermeister Martin Rupp.

Dieser Betrag werde dann, sofern die Anforderungen umgesetzt und eingehalten wurden, nach der Abnahme durch die Gemeinde an die Bauherren zurückerstattet.

Anfragen nur in Bewerbungsphase

Die Bewerbungsphase startet am Montag, 17. August und endet am Freitag, 4. September. Diesbezüglich betonte Rupp: „Jedwede Anfragen können und werden erst in diesem Zeitraum von uns angenommen.“

Die ebenfalls beschlossenen Bauplatzvergaberichtlinien werden erstmals für das Wohngebiet „Hinterm Dorf III“ angewendet, aber auch für weitere künftige Baugebiete und Bauplatzvergaben, etwa für das Baugebiet „In der Breite“, soll dieses Vergabeermessen gelten. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu:

