von Christiane Keutner

Die räumlichen Kapazitäten bei Betreuung und Küche sind ausgeschöpft. Hier wird eine Erweiterung notwendig werden. Das sind die Eckpunkte des Berichts von Hauptamtsleiterin Maria Wagner, die sie dem Gemeinderat vortrug und mit Zahlen belegte.

103 Kinder nehmen demnach das Angebot der Betreuung in irgendeiner Form in Anspruch, die Hälfte aller Schüler. Manche ein paar Stunden, viele die Ganztagsbetreuung von 7.30 bis 16.30 Uhr, an den Freitagen bis 13.30 Uhr. An allen Tagen gibt es Mittagessen. Die Zahl der Kinder, die ihre Mahlzeiten in der Schule einnehmen, ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Acht Beschäftigte betreuen die Grundschüler bis 14 Uhr. Von 14 bis 16.30 Uhr übernehmen das ehrenamtliche Jugendbegleiter; in der Regel sind das dieselben Kräfte, die sich bis 14 Uhr kümmern. Ein externer Jugendbegleiter bietet alle zwei Wochen eine Arbeitsgruppe zum asiatischen Strategie-Brettspiel Go an. Zwei Küchenkräfte sind wegen der vielen Kinder, die sich das vom Gasthaus Zollerstuben gelieferte Essen einverleiben, notwendig. Mit dem Essen sei die Schule sehr zufrieden, erzählte Maria Wagner.

Weitere Hilfe erhält die Schule dieses Jahr von einer jungen Frau aus Bermatingen, die dort ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert. „Das ist ein großer Gewinn, sie als zusätzliche Unterstützung zu haben“, sagte die Hauptamtsleiterin. Der Aufwand für Organisation und Koordination der Betreuung sei in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Britta Böschen ist als Schulsekretärin auch Koordinatorin und kümmert sich um Anmeldung, Abrechnung, Essensbestellung, Krankheitsvertretung, Materialbeschaffung und Informationen. Annette Stöcklin ist als pädagogische Ansprechpartnerin unter anderem zuständig für alle Themen rund um die Betreuung, den Austausch zwischen Lehrern, Schule und Eltern und fungiert als Bindeglied. Beide Frauen wohnten der Gemeinderatsitzung bei, um Fragen zu beantworten. Weitere Unterstützung in pädagogischen Fragen gibt es vonseiten der Schulsozialarbeiterin Michaela Braun und bei Bedarf durch externe fachliche Begleitung, führte Maria Wagner weiter aus.

Annette Stöcklin (links) und Britta Böschen waren im Gemeinderat, um eventuelle Fragen zur Betreuung an der Grundschule zu beantworten. | Bild: Christiane Keutner

Da die räumlichen Kapazitäten für die Betreuung und das Mittagessen nicht mehr ausreichen, machen sich Schule und Gemeindeverwaltung bereits seit Längerem Gedanken über eine Lösung – auch mit Blick auf den Ganztagesanspruch, der 2026 verbindlich wird. Dafür seien auch Mittel im Haushalt eingestellt, betonte Maria Wagner. Dieses, spätestens nächstes Jahr, werde man sich diesbezüglich auf den Weg machen müssen.

Bürgermeister Martin Rupp freute sich übers „Haupt- und Ehrenamt“. Es wurde Herausragendes geleistet, sagte er. „Aus unserer Sicht haben wir ein bedarfsgerechtes Angebot auf die Beine gestellt.“ Wie die Kommunen künftig Rechtsansprüche mit ihrem Personal umsetzen können, müsse man sehen.