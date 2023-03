Kaffee trinken, nebenher ein paar Kinder beaufsichtigen und so ein bisschen Geld verdienen? Weit gefehlt! Was früher vielleicht möglich war, ist heute undenkbar. Die Zahl der Kinder, die Ansprüche und Problematiken in der Betreuung an der Grundschule sind immens gestiegen. Davon berichtete Annette Stöcklin dem Gemeinderat. Sie ist seit rund zehn Jahren als pädagogische Ansprechpartnerin in der Schulbetreuung aktiv.

„In der Betreuung hat sich unheimlich viel getan. Zu Spitzenzeiten schleusen wir 80 Kinder durch. Und die Diversität nimmt extrem zu“, sagte Annette Stöcklin. Mit allen Problematiken, die Schulsozialarbeiterin Beate Braun bereits geschildert hatte, würden sie auch bei der Betreuung konfrontiert. Zudem komme man auch schon ab und zu an räumliche Grenzen; die Betreuung finde auch im Klassenzimmer statt, lud sie die Gemeinderäte ein, sich selbst vor Ort ein Bild zu machen, beispielsweise bei der Essensausgabe im Flur.

Bedarf kaum zu bewältigen

Die gesellschaftlichen Herausforderungen bekommen die Betreuerinnen hautnah mit. Viele Eltern arbeiteten ganztags und müssten deshalb ihre Kinder in die Betreuung geben. „Manche denken, sie haben ein All-inclusive-Paket gebucht“, so Stöcklin.

Bei den Hausaufgaben gebe es Leistungs- und Verhaltensdefizite. 30 Kinder müssten von zwei Personen betreut werden. Es vergehe keine Woche, in der sie nicht mit zwei bis drei Eltern telefonieren müsse. Um das Bestmögliche für die Kinder zu erreichen, habe sie sich mit der Schule vernetzt. Manche Kinder litten an Autismus, ADHS, Dyskalkulie, also Rechenstörung, sowie anderen Lernschwierigkeiten und könnten ohne Hilfe keine Hausaufgaben machen. Das Problem werde sich weiter verstärken. Sie denke an ein komplett überarbeitetes Konzept, verbunden mit dem Wunsch, Verstärkung gerade bei der Hausaufgabenbetreuung zu bekommen. „Von jemand, der acht bis neun Stunden arbeitet“, könne man nicht verlangen, sich abends mit den Kindern hinzusetzen. „Das gebe ich so mit auf dem Weg“, sagte Stöcklin.

Auf Ehrenamtliche angewiesen

„Sie haben das sehr bewegt und bewegend geschildert, dass Not herrscht“, konstatierte Gemeinderat Jakob Krimmel, LBU. Wie eine Lösung aus ihrer Sicht aussehe, erkundigte er sich. Annette Stöcklin verwies erneut auf die zugenommene Zahl der Kinder und deren Defizite. Während diese früher relativ eigenständig ihre Hausaufgaben gemacht hatten, hinderten sie Verhaltens- oder Lernfähigkeiten daran. Sie wünsche sich gerade im Primärbereich Grundschule mehr Fachkräfte, insbesondere für den Hausaufgabenbereich, damit auch die langsamen Kinder eine Chance hätten. Wöchentlich kämen Lehrer zu ihr, die Eltern könnten nicht mehr tun. „Aber ich kann nicht mal mehr eine Ameise aufnehmen“, schilderte sie die Situation sehr prägnant.

Bürgermeister Martin Rupp verwies auf Überlegungen zur Lösung der Probleme. Die Situation, bedingt durch den gesellschaftlichen Umbruch der vergangenen Jahrzehnte, werde man nicht komplett auffangen können, sagte er mit Blick auf Grenzen bei den Räumen, beim Fachpersonal und bei der Finanzierbarkeit, die vom Land an die Kommunen delegiert werde. Ein Prozess in Richtung Ganztagsschule sei im Gang.

Gemeinderätin Carola Uhl, CDU, war ebenfalls der Meinung, Strukturelles zu ändern. Ob Annette Stöcklin in Kontakt mit anderen Schulen sei? Sie würde sich gern andere Konzepte anschauen und sich Ideen holen, verwies diese beispielsweise auf den Schulkinderhort in Markdorf mit ehrenamtlichen Betreuerinnen. „Mein Team und ich geben wirklich alles und überlegen, wie wir noch optimieren können. Meine Mitarbeiterinnen sind sehr flexibel bei Krankheitsvertretungen und Überstunden. In Anbetracht einer Ganztagsschule wird man dennoch aufs Ehrenamt angewiesen sein“, so Stöcklin. Rupp sicherte ihr Unterstützung zu und wertschätzte die Leistung der Betreuerinnen.

Gemeinderat Hubert Sträßle, FW, fragte: „Wie kann man die Eltern ins Boot holen? Wir haben auch 10 bis 12 Stunden täglich gearbeitet und drei Kinder großgezogen. Warum müssen das andere machen, das kostet ja auch die Gemeinde Geld?“ Stöcklin verwies darauf, dass dies teilweise von der Politik so gewollt sei. Es habe sich so viel verändert. Wenn die Kinder heimgingen, nähmen sie Freizeitangebote wahr. „Warum will man Kinder?“, stellte Sträßle in den Raum. „Kinder abschieben, andere erziehen lassen, das finde ich eigenartig.“ „Ich habe auch meine Kinder durchgeschleust“, meinte Stöcklin, aber wie sie darüber denke, sei nebensächlich: „Wir leben in einer Gesellschaft, wo alle alles wollen. Was hat der Bundeskanzler gesagt: Wir leben in einer Zeitenwende.“

Bürgermeister Martin Rupp nahm den Bericht zum Anlass, „an die Eigenverantwortlichkeit der Eltern zu appellieren“. Zwar sei das Ganze ein stückweit politisch und gesellschaftlich erwünscht, dennoch dürfe man es kritisch hinterfragen, distanziert betrachten und auch nach den Mitteln fragen. Franz Kutter, FW, will sich die Betreuung gern mal ansehen und schloss sich den kritischen Äußerungen an. Bei aller Entlastung müsse die Verantwortung bei den Eltern bleiben. Die Lehrer sähen das ähnlich, so Stöcklin, die aber ein pauschalisierendes Urteil über die Eltern nicht gelten lassen wollte.