Die zahlreichen Besucher des Bermatinger Weinfests genossen bei der 49. Auflage Geselligkeit und Musik, die Tropfen des Markgrafs von Baden und die kulinarischen Spezialitäten der Vereine in den gemütlichen Lauben, im Keller und auf dem Festplatz.

Geadelt wurde das Fest außerdem in persona: Prinz Michael mit Frau Prinzessin Christina von Baden und die im Juni 2022 neu gewählte Badische Weinkönigin Jessica Himmelsbach bereicherten das 49. Event, dem ein Empfang im Rathaus vorangegangen war. Dort wurden die jahrzehntelang engagierten Organisatoren und Helfer verabschiedet und die Nachfolger begrüßt.

„Das ist ja beim 50. Weinfest nicht mehr zu toppen“, sagte Bürgermeister Martin Rupp auf dem Festplatz mit Blick auf die Weinhoheit, die im blumengeschmückten Oldtimer von Matthias Mutter auf den Festplatz gefahren und von Rupp vor die Besucher geführt wurde. Applaus gab es auch für Familie Eisele-Nolle, die neuen Eigentümer des Jägerhauses, die den Weinkeller zur Verfügung stellten, Jakob Krimmel als Eigentümer des Torkels sowie allen Helfern mit Klaus Gommeringer an der Spitze. „Das tolle Engagement ist nicht selbstverständlich“, so Rupp.

Supergute Stimmung herrscht im Jägerkeller mit vielen Besuchern und den begeisternden „Aichers“. | Bild: Christiane Keutner

Lob von der Badischen Weinkönigin

Wie sogar die Badische Weinkönigin nach Bermatingen kam? Wegen der Corona-Pandemie gibt es aktuell keine Bodensee-Weinprinzessin und so kam Jessica Himmelsbach aus Heitersheim. Sehr gern. Sie freute sich über den „wunderschönen Empfang und den tollen Festzug auf den Festplatz“, angeführt vom Musikverein Bermatingen, der anschließend auf der Bühne spielte – auch das von Himmelsbach gewünschte Badnerlied.

„Mich freut es immer wieder, eure Lebensfreude und die wunderbare Landschaft genießen zu dürfen“, kommentierte sie ihren vierten Aufenthalt am See innerhalb dreier Wochen. Sie wertschätzte die Arbeit aller Helfer und der Winzer, die mit viel Herzblut Tradition mit Moderne verbinden, und fand es höchst bemerkenswert, dass Vereine kleine heimelige Weinfeste organisieren: „Schlussendlich ist Ehrenamt für den ganzen Ort fundamental“, sagte sie gegenüber dem SÜDKURIER.

Top findet Paula die Badische Weinkönigin Jessica Himmelsbach. Später will die Fünfjährige Weinprinzessin werden, sagt sie. | Bild: Christiane Keutner

Glücklich „über das erste Weinfest seit zwei Jahren“ zeigte sich auch Michael Prinz von Baden: „Eine große Freude, wieder mal unter Leuten Wein zu trinken“, sagte er und versicherte, dass sie auf einem guten Weg zum 50. Weinfest sind.

Die Veranstalter Vier Vereine und die Feuerwehr stemmen das Weinfest: Sportverein, Musikverein Bermatingen, Tennisclub Grün-Weiß, die Bärenzunft und die Feuerwehr Bermatingen. Es findet immer am ersten Septemberwochenende statt und wird in Kooperation mit dem Weingut Markgraf von Baden und der Gemeinde ausgerichtet. Zum Angebot gehört auch eine Weinwanderung des touristischen Arbeitskreises.

Doch vorerst genossen die vielen Besucher das diesjährige Fest und die Musik: „Hans und seine Freunde“ sorgten an zwei Abenden für Stimmung auf dem Festplatz, die „Aichers“ brachten die Besucher am Samstag im Keller in Stimmung und für Abwechslung sorgten am Sonntag die Musikvereine Ahausen und Roggenbeuren sowie die Dorfbachmusikanten. Kinder vergnügten sich beim Torwandschießen, an der Schaumkussschleuder, nahmen Mal- und Bastelangebote wahr und hatten Spaß auf einem Karussell.

Schnell hatten sich die Reihen beim Weinfest Bermatingen gefüllt. Drei Generationen feierten und genossen die Geselligkeit. | Bild: Christiane Keutner

Zu den Besuchern gehörten auch die Teilnehmer der von Meinrad Dilger geführten Weinwanderung sowie elf „kölsche Mädels“, ehemals aktive Handballerinnen: Ingrid Koch vom Tennisclub hatte ihre Tochter in Köln besucht und mit ihr und der Truppe Karneval gefeiert. Dabei hatte sie ihnen vom Bermatinger Weinfest vorgeschwärmt. Das wollten die elf Frauen unbedingt mitmachen.

Bermatingens Bürgermeister Martin Rupp holen sich die kölschen Mädels fürs Erinnerungsfoto. Links Ingrid Koch, die den Kölnerinnen vom Weinfest vorgeschwärmt hat. | Bild: Christiane Keutner

So ließ die muntere Truppe extra T-Shirts drucken: Vorne mit der Aufschrift „Da simmer dabei, dat is prima. Bermatinger Weinfest 2022“, hinten mit ihrer geselligen rheinischen Gesinnung, verkürzt und übersetzt: „L.M.A.A. ihr Sorgen, wir leben den Augenblick“. Und genau dieses Motto lebten die Badener und ihre Freunde beim gelungenen Weinfest.