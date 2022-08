von Christiane Keutner

„Ihr müsst genau hinsehen“, empfiehlt Ulla Neumann und rückt die Vase mit dem Rittersporn und dem rosafarbenen Phlox auf dem Tisch zurecht. Dann geht sie von einem Mädchen zum anderen und gibt Profi-Tipps, wie man die Blüten und Rispen plastisch in Szene setzen kann. Vier Mal lädt die im Touristischen Arbeitskreis (TAK) Engagierte zum Malen ein. Kinder ab sechs Jahren dürfen sich bei ihr im Garten und am Tisch in der Töpferwerkstatt kreativ ausleben. Diesmal nicht mit Lehmmasse, sondern mit Buntstiften und Papier.

So unterschiedlich sehen und malen die Mädchen bei Ulla Neumann. | Bild: Christiane Keutner

Zuerst stromert das aufgeweckte Mädels-Quartett mit ihrer Hobby-Lehrerin auf Zeit durch deren Garten, in dem unterschiedlichste Pflanzen und Blumen gedeihen und blühen. Auf dem Streifzug dürfen sich die Siebenjährigen Blumen aussuchen, die sie malen wollen. Erst können sie sich gar nicht entscheiden, dann aber fällt die Wahl auf den blau-violetten Rittersporn. Das genaue Hinsehen lohnt sich, denn jetzt merkt man, woher der Name der Blume kommt: Sie hat einen Sporn, den viele gar nicht wahrnehmen.

...den Rittersporn. In der Beschäftigung mit den Blumen... | Bild: Christiane Keutner

In der zum Mal-Atelier gewandelten Töpferwerkstatt leitet Ulla Neumann sie an, zeigt, mit welchen Kniffen und Strichen die Bilder den entsprechenden Pfiff bekommen, überlässt es ansonsten aber den Kindern, wie sie die Blume aufs Papier bannen wollen. Die vier Freundinnen, die alle dieselbe Klasse besuchen, haben Spaß. Ab und zu wird gequatscht, aber meistens sind die Mädels ganz ins Malen versunken, skizzieren die Umrisse, wählen mit Bedacht die Farben aus und fragen die Leiterin ab und zu nach Rat.

Freizeit Kostenlos Besonderes erleben am Bodensee: Diese Gratis-Attraktionen gibt es in der Region Das könnte Sie auch interessieren

Ein bisschen Ansporn hier und da hilft, dass die Bilder in eineinhalb Stunden auch fertig werden. „Ich male sehr gerne und ich wollte heute was Neues dazulernen“, meint Leona. Was sie bereits gelernt hat? „Dass man die Blumen nicht so genau machen muss, damit sie echter aussehen.“ Das zu viele Radieren wollte Ulla Neumann den Kindern gleich abgewöhnen. „Man darf den Bleistift auch nicht so fest draufhalten. Wenn man Fehler macht, kann man das schlechter ausradieren“, sagt Leona daraufhin.

Mit Tipps und Anregungen von Ulla Neumann erhielten die Bilder von Erja (links) und Leona den richtigen Pfiff. | Bild: Christiane Keutner

Bereits das zweite Mal ist Clara da. „Ich wollte erst nicht hierhin, weil ich niemanden kenne. Eigentlich wollte mein Bruder mitkommen, aber dann hatte er keine Lust mehr.“ Dann hatte sie es doch noch gepackt und es hat ihr so großen Spaß gemacht, dass sie beschlossen hatte, sich erneut anzumelden. Die Bilder mit dem Sonnenhut, der das erste Mal gemalt wurde, hat Ulla Neumann gleich noch bunt gerahmt; so sehen die Bilder wie kleine Kunstwerke aus.

Konzentriert bei der Sache: Malia (links) und Clara malten in der Töpferwerkstatt von Ulla Neumann blau-violetten Rittersporn. | Bild: Christiane Keutner

Auf die Idee des Malkurses ist Ulla Neumann beim Brainstorming mit dem TAK gekommen. Nach zwei Jahren Corona und Töpferpause war das das ideale Ferienangebot. Bei der Künstlerin Barbara Michel-Jaegerhuber aus Überlingen hatte sie Kurse belegt: „Da habe ich das Hinschauen gelernt.“ Mit ihr und den anderen Teilnehmern und dem Malblock streifte sie in den 80ern und 90ern über italienische Märkte und Dörfer. In ihren großformatigen Kinderbüchern ließ sie dann ihre erfundene Henne Violet Abenteuer erleben. Im Malkurs in Bermatingen lernen die Mädels noch die Namen der Blumen, wenn sie sie nicht schon kennen. Zum Schluss dürfen sie sich noch Violet-Bücher aussuchen. „Die kennen wir vom Kindergarten“ sagen sie begeistert. Ganz angetan sind sie auch vom Malkurs. Als sie von den Müttern abgeholt werden, fragt Erja: „Mama, darf ich das nächste Mal nochmal kommen?“