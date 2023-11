Der Titel der Veranstaltung des Vereins Miteinander im Mesnerhaus, in die Sonja Heger und Carola Uhl einführten, wies Doppeldeutigkeit und Zwiespalt auf: „Wurzelwerk der Demokratie – Frauen macht!“. Frauen machen – aber haben sie auch die Macht, demokratisch zu leben, mitzubestimmen, mitzuentscheiden und mitzugestalten? Fünf Frauen zweier Generationen erzählten von ihrem Werdegang, ihren Kämpfen oder Unterstützung.

„Ich staune, wie weit wir heute nicht sind“, stellte Helga Zitzlsperger fest. Weltweit würden Frauen instrumentalisiert, sagte die ehemalige Gleichstellungsbeauftragte und berichtete von der Historie der Demokratie, die im 14. Jahrhundert mit den Beginen begann: Alleinstehende Frauen, die in Klöstern ohne Hierarchie und Ordensbindung zusammenlebten und wie die Männer arbeiteten, denen das nicht gefiel. Später wurden Frauen enteignet, die Kirche diffamierte sie als Hexen, sie wurden ermordet. Nur wenigen Frauen aus der Oberschicht gelang der Ausbruch aus verkrusteten Strukturen. Erst 1976 gab es den Grundsatz der Gleichstellung. Aber, so Zitzlsperger: „Noch heute guckt man ganz gerührt, wenn ein Vater den Kinderwagen schiebt.“

„Ich war so unnötig wie der Kropf meiner Großmutter“, skizzierte Ulla Neumann (80) ihre Familiensituation. Statt Traumberuf Handarbeitslehrerin musste sie Industriekauffrau werden. Alles Erlernbare war auf Ehe getrimmt. Sie heiratete früh, der Mann verwehrte ihr Weiterbildung, als ihre drei Kinder älter waren. Perspektiven taten sich mit einem geschenkten Bauplatz auf: Zwar erstellte sie die Bau- und Finanzierungspläne, doch ihr Mann musste unterschreiben. Den Plan zu arbeiten, um das Haus zu erhalten, durchkreuzte er; er bliebe zuhause, wenn sie das täte. Von der Mutter erhielt sie 5000 Mark, kaufte einen Brennofen und war mit ihrer Töpferei sehr erfolgreich. Als sie sich nach einem 10.000-Mark-Auftrag ein Hemdblusenkleid kaufte, raunzte ihr Mann sie vor Bekannten an, ob sie es nicht nötig habe, vorher zu fragen. Tags darauf legte sie ihr eigenes Konto an. Später folgte die Scheidung.

Cilla Ganter hätte ein Bub werden sollen, was ihr wiederholt gesagt wurde, und dass sie zum Schaffen zuhause gebraucht werde. Der Besuch einer weiterführenden Schule war damals unüblich. „Als sich Klassenkameradinnen um eine Lehre bemüht hatten, wurde ich aufmüpfig.“ Schließlich durfte sie Hauswirtschafterin lernen. Sorgte sich als Älteste um ihre Geschwister, als ihre Mutter starb, da war sie keine 18. Es folgten Heirat, Heimarbeit, das Kümmern um Tochter, Haus und großen Garten. Dennoch belegte sie Weiterbildungen, hatte Festanstellungen und zeitaufwendiges Ehrenamt für die Dorfhelferinnen-Familienpflege. Widerstand traf auf Widerstand: „Ich habe immer geschaut, dass ich mitverdienen konnte.“ Dennoch musste sie sich oft den Satz des Mannes anhören: „Du bist doch den ganzen Tag daheim.“

Wie wichtig Elternhaus und die Zeit ist, in der man geboren wurde, zeigte sich auch an der Vita von Angelika Bernhardt-Welte, Jahrgang 1981. Ihre Mutter war Krankenschwester, der Vater Lehrer – beide bestrebt, dass Kinder etwas lernen. Der Vater gab seine Projektleitung in Ägypten auf, als er sah, dass dort nur Jungen in die Schule durften, während die sehr jungen Mädchen Baumwolle pflücken mussten. Seine Erkenntnis: „So lange Entwicklungshilfe nur Männern zugute kommt, bringt sie nichts.“ Dieselbe Erfahrung machte die spätere Tierärztin bei ihrem Praktikum in Peru: „Ich habe nur Bilder von arbeitenden Frauen.“ Warum sie sich, berufstätig und als Mutter von vier Kindern, noch ehrenamtlich im Elternbeirat und als Gemeinderätin engagiert? „Meine Mutter sagte immer: Nur wer was tut, darf meckern!“ Inzwischen werde akzeptiert, dass man Kinder mitnehme, ihr Mann unterstütze sie. Das seien ganz andere Zeiten.

Lena Bieber hatte in ihrer Großfamilie eine behütete Kindheit, ist Mutter von drei Kindern. Die 36-Jährige studierte Maschinenbau als eine von vier Frauen unter mehr als 100 Männern, die sie akzeptierten. Glück habe sie mit ihrer Arbeitsstelle als Ingenieurin bei Rolls-Royce Power Systems. Die Firma achte sehr auf Gleichberechtigung, auch beim Gehalt, und kam ihr nach der Elternzeit mit der erbetenen Arbeitszeit entgegen. Froh war sie auch über zwei Omas für die Betreuung der Kinder; sie wünscht sich mehr Betreuungsplätze, vor allem ganztags und günstigere. Lena Bieber kümmert sich hauptsächlich alleine um Kinder, Tiere, Haus und Garten, der Mann ist viel unterwegs. „Bei der Rollenverteilung ist schon noch Luft nach oben. Ich bin glücklich als Mama und mit meinem Teilzeitjob, aber generell sollte es für Frauen noch einfacher werden.“