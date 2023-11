Anstehen an der Pack- und Kassenstation? Lange hat die Sprungbrett-Werkstatt das nicht mehr erlebt. Umso mehr freuten sich die Mitarbeiter über den Erfolg des Advents- und Schnäppchenmarkts, den sie nach drei Jahren Pause wieder anbieten konnten. Die Befürchtungen von Werkstattleiter Martin Hahn, das Event könnte in Vergessenheit geraten sein, waren unbegründet. Einige neue und neugierige sowie viele Stammkunden schauten nach Besonderheiten und Bewährtem. Wie Carola und Klaus Nikoleth: „Es ist immer wieder schön, dass wir diese wunderbaren Dinge anschauen können und halten Ausschau nach kleinen Weihnachtsgeschenken“, sagen sie, liebäugeln aber – seit Jahren – mit einem riesigen gefilzten, lebensecht ausschauenden Elchkopf. „Teppiche laufen gut und vieles aus Filz“, stellte Claudia Herter fest, die gerade einen zusammenschnürt. Auch Birgit Welte, Leiterin der Textilwerkstatt, ist glücklich: „Man wusste nicht, wie es angenommen wird. Aber es geht die ganze Zeit etwas.“ Besonders mittags herrschte regelrecht Gedränge.

Edeltraud Benitz ist extra aus Tengen angereist. „Das Sprungbrett kennen wir schon lange. Der Weg zum Volksradfahren in Baitenhausen führt hier entlang und jedes Mal habe ich mir die Nase an der Scheibe plattgedrückt“, sagt sie. Diesmal kam sie gezielt zum Markt. Tags zuvor hatten sie und ihr Mann Hartmut den 50. Kennenlerntag. Wichtige Ereignisse verknüpfen sie meist mit Getöpfertem für den Garten. Nun werden sie die erworbenen Engel und eine Art Mobile mit Mann und Frau an diesen Tag denken lassen. Für die Enkel gab´s zwei Tassen und auf dem kunstvollen Backbrett aus Holz wird demnächst Plätzchenteig ausgerollt.

Großer Andrang herrschte auch im Bastelzimmer, in dem Chris Stange mit Tochter Blanda und Renate Koch Kinder beim Basteln von Windlichtern in Serviettentechnik, Anhängern und Päckchen aus Karton anleiteten, sowie in der kleinen Mensa, wo sich viele Besucher mit Würstchen und Kaffee und Kuchen verpflegten.