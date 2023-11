Nach drei Jahren Pause ist es endlich wieder soweit: Die Sprungbrett-Werkstatt in der Ziegeleistraße 46 im Gewerbegebiet Hegelwiese bietet wieder ihren traditionellen Advents- und Schnäppchenmarkt an. Am Samstag, 25. November, können die Besucher von 10 bis 16 Uhr Weihnachtliches sowie zeitlos Gefertigtes aus Ton, Textil und Wolle erstehen sowie noch einige Produkte aus der Weberei. Diese ist mit dem Mitarbeiterinnenwechsel in der Textilwerkstatt aufgegangen.

Neben den bewährten und nachgefragten Artikeln sind unter der Anleitung von Birgit Welte unterschiedliche Textilprodukte entstanden: genähte Taschen, mit Dinkelspelz gefüllte Wärmekissen, Karten, Schlüsselanhänger, gehäkelte Deckchen und marokkanisch anmutende Lampenschirme, die mit LED-Technik leuchten, dazu Tiere, Figuren und Anhänger aus Filz.

In der Keramikabteilung sind nach wie vor die Kantenhocker Gartenstecker, die Schüsseln und Teller besonders gefragt. „Dieses Jahr haben wir unseren Schwerpunkt auf die Tiere gelegt und sie naturalistischer gestaltet“, sagt Leiterin Carmen Baehrens. Entstanden sind Tiere wie täuschend echte Füchse, die um die Ecke linsen, Wiedehöpfe, Raben und vorwitzige Erdmännchen, um nur einige zu nennen. Falke und Wildsau haben schon vor dem Markt ihre Abnehmer gefunden. Auch Porzellanschmuck wird es wieder geben. Damit die Eltern sich in Ruhe auf dem Basar umschauen können, ist für die Kinder ein Alternativprogramm geboten: Sie dürfen kleine weihnachtliche Geschenke basteln und werden dabei angeleitet. Darüber hinaus kann man sich mit Herzhaftem, Kaffee und Kuchen sowie anderen Getränken stärken.

„Unabhängig vom Markt kann die Sprungbrettwerkstatt zu den üblichen Öffnungszeiten besucht werden“, so Werkstattleiter Martin Hahn. Sie ist geöffnet am Montag, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 15.30 Uhr, mittwochs von 8 bis 14.30 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr oder nach Vereinbarung unter Telefon 07544/9527-14 (Keramik) oder 9527-17 (Textil).