Der Autofahrer war gegen 23 Uhr beim Wenden mit seinem Fahrzeug in der Salemer Straße gegen den Gartenzaun eines Wohnhauses geprallt und war anschließend weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Das teilt die Polizei mit.

Obwohl die Geschädigte, die den Schaden erst am nächsten Tag festgestellt hatte, an einem in der Nähe abgestellten unfallbeschädigten Pkw eine Notiz hinterließ, meldete sich der Verursacher nicht. Beamte des Polizeireviers konnten später den Halter des Autos zuhause antreffen, der einräumte, den Unfall verursacht zu haben.