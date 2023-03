BJürgen Fassott, Kommandant der Feuerwehr Bermatingen sprach bei der jüngsten Hauptversammlung von einem „relativ ruhigen Jahr“. 2022 habe die Wehrleute lediglich 20 Mal ausrücken müssen. Im Jahr davor seien es doppelt so viele Einsätze gewesen. Dennoch kommen die beiden Abteilungen Bermatingen und Ahausen auf insgesamt 700 Einsatzstunden. Hinzuzuzählen sei der zeitliche Aufwand für die notwendigen Übungen und für Lehrgänge – etwa am Fahrsimulator oder für den Atemschutz. Sodass sich die zeitliche Belastung auf rund 3400 Stunden addiert.

Bürgermeister Martin Rupp erinnerte in seiner Rede vor der versammelten Mannschaft an die Zusatzbelastungen für den Führungskreis der Feuerwehr. Im Blick hatte Rupp dabei die Planungen fürs neue Feuerwehrhaus. Die seien soweit gediehen, dass baulichen und technischen Details zu erörtern seien. „Der Zug rollt“, beschrieb es der Bürgermeister bildhaft, und „wir arbeiten mit Hochdruck an den Plänen“, um die möglichen Zuschussanträge zu stellen. Dankbar zeigte sich Martin Rupp dafür, „dass unsere Zusammenarbeit so gedeihlich verläuft“. Ein so enger Schulterschluss von Wehrführung und Verwaltung sei keineswegs selbstverständlich, wie manches Beispiel aus anderen Gemeinden zeige.

Michael Fischer, der stellvertretende Kreisbrandmeister, rückte das Engagement der Führung, aber auch der Gesamt-Feuerwehr in den größeren gesellschaftlichen Zusammenhang. Fischer sieht im Einsatz für die Gemeinschaft die Keimzelle der Demokratie. Das mache die Feuerwehr „zur einer Stütze für unsere Gesellschaft“. Trotzdem sei offensichtlich, dass die ehrenamtlichen Feuerwehrleute immer öfter als „Vertreter der Staatsmacht“ eingeordnet und behandelt werden. Vize-Kreisbrandmeister Fischer sprach die Berliner Silvesterkrawallen an. Vorkommnisse, die „bei uns hier in Bermatingen und Ahausen zum Glück ganz undenkbar sind“, wie Bürgermeister Rupp ausdrücklich hervorhob.

Für die Feuerwehr Bermatingen hat das Jahr 2022 mit einer technischen Hilfeleistung begonnen. Am 22. Januar, dem Tag des ersten Einsatzes, galt es, eine Person zu befreien, die in einem Aufzug eingeschlossen war. Schriftführerin Ute Neubrand schilderte bei ihrem Jahresrückblick noch von etlichen weiteren Alarmierungen. Da gab es kleinere Vorkommnisse, etwa die Rauchentwicklung in der Küche einer Einrichtung für Behinderte. Ute Neubrand erinnerte an Unwetter-Einsätze: So waren im vergangenen Mai vollgelaufene Keller auszupumpen oder verschlammte Straßen wieder befahrbar zu machen. Die Schriftführerin berichtete von der Bergung von Personen aus Fahrzeugen nach einem Unfall, aber auch von Hilflosen, die per Steckleiter aus ihrer Wohnung geholt werden mussten. Sie erwähnte Fehlalarmierungen: Zum Beispiel die Meldung eines Brandes, der sich im Nachhinein als das nachfastnachtliche Funken-Feuer herausstellte. Es gab jedoch auch wirkliche Brände. Wohnungsbrände, bei denen dank schnellen Eingreifens das übrige Gebäude gerettet werden konnte. Die Bermatinger Wehrrückte auch in der Markdorfer Brandnacht aus, bei der erst ein Ökonomiegebäude in Flammen stand und später weitere Feuer mutwillig gelegt wurden.

Außer den Einsätzen der Bermatinger Wehr führte Schriftführerin Neubrand auch die öffentlichen Auftritte der Freiwilligen auf. Öffentlichkeitswirksam sind die alljährliche Haupt- aber auch die Herbstübung. Zusätzliche Außenwirkung bringen die Auftritte der Altersmannschaft. Für sie sprach Hubert Zachert.

An ihn, wie an die gesamte Altersabteilung wandte sich Kommandant Jürgen Fassott. „Die Kameradschaftspflege liegt mir persönlich besonders am Herzen“, erklärte er, und lud die Ex-Aktiven ausdrücklich außer zu allen Übungen auch zu den anschließenden Nachbesprechungen ein.

Denkbar wenig Sorgen braucht sich die Bermatinger Feuerwehr um ihren Nachwuchs zu machen. Vito Alvino, der Jungendfeuerwehrwart, und Jugendsprecher Nils Bühler beeindruckten mit den neuesten Zahlen. Die Jungfeuerwehr ist aufgrund von sechs Neuzugängen im Vorjahr auf derzeit 18 Mitglieder angewachsen. Weitere 13 Mitglieder zählt die Mini-Feuerwehr für die ganz Jungen.