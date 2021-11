Bermatingen vor 2 Stunden

Auf dem Hofgut Wiggenweiler wächst ein neuer Narrenbaum der Bärenzunft heran

Der Große Rat der Bärenzunft pflanzte am 11. November einen neuen Narrenbaum, diesmal an einem neuen Ort in Wiggenweiler. Am selben Tag wurde auch das Motto der Fasnet 2022 bekannt gegeben.