Nachdem wie üblich sein Solo mit dem Hinweis angekündigt wurde, er widme dies seiner Freundin Meli, spielte der 34-Jährige falsch – und das im doppelten Sinn; es war Absicht. Die rüde Rüge mit Stopp-Ansage kam von Musikerkollege Martin Heigle. Er bat Mario Buschles Freundin Melanie Nofer, 31, nach dem Anpfiff darum, ihrem Freund einen Most zu bringen, damit er seinen trockenen Hals befeuchten könne.

Bis sie bei ihm ankam, wirbelten bei ihr die Gedanken durcheinander: Oh weia, jetzt werde ihr Freund mit der Musik aufhören, weil ihm der missratene Auftritt so peinlich sei, und weil er sich so schäme, auch seinen Job in der Firma hinschmeißen. Doch nachdem Mario einen Schluck getrunken hatte, drehte er sich um, ergriff das Mikrophon und sagte: „Ich weiß, woran es liegt, dass ich falsch gespielt habe: Bisher war Meli meine Freundin, aber wenn alles glatt geht, wird sie jetzt meine Verlobte.“ Er ging klassisch auf die Knie und fragte Meli, mit dem Ring in der Hand, ob sie seine Frau werden wolle. Zum freudigen „Ja“ ließen die Musiker die zuvor verteilten Konfettikanonen knallen und einen Regen aus roten Rosenblättern auf das Paar schweben. Das Publikum johlte, klatschte und lachte. Die mit Martin Heigle ausgetüftelte Idee ging voll auf.

Übrigens ist die Liaison das beste Beispiel für die Weisheit „Musik verbindet“. Mario Buschle hatte seine Melanie 2018 auf dem 50. Geburtstag des Vorstands des MV Bad Herrenalb-Geistal kennengelernt. Sie spielte Trompete wie er. Da gab es schon einen Zusammenklang und er dachte: „Oh, das ist ja eine Nette.“ Nach Kommunikation über Facebook und Besuch ging alles relativ schnell: 2019 zog Meli nach Ahausen.