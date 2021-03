von Christiane Keutner

Der Beschluss, die „unwirtschaftliche“ Heizungsart mit Elektro-Nachtspeicheröfen im Rathaus 2009 durch Holzhackschnitzelanlage zu ersetzen und mit den Nachbarn, der Apotheke und der Sparkasse, zu einem Nahwärmenetz auszubauen, wurde übereinstimmend von Gemeinderatsmitgliedern als gut befunden.

Der Betrieb der Nachtspeicheröfen verlief in der Vergangenheit mehrheitlich stabil, doch die Befüllungen des baubedingt kleinen Hackschnitzelbunkers waren deutlich häufiger als erwartet. Auch der Bauhof, der vor Befüllung und Nachbereitung den Parkplatz sperren musste, war daher häufiger involviert gewesen, so Willamowski. Baubedingt sorgte auch ein Querzug des Abgasrohrs immer wieder für Ascheablagerungen und -ausstoß beim Anfahren der Anlage. Ein Umbau wäre technisch schwierig und unwirtschaftlich, so der Rechnungsamtsleiter. Die Anlage ist abgeschrieben und die Ölheizung, die bei Störungen und Ausfällen immer noch eingesetzt wurde, muss wegen ihres Alters zeitnah ersetzt werden.

Die Suche nach Alternativen führte nach Gesprächen mit den Beteiligten und Vor-Ort-Terminen zum „interessanten Angebot“ der in naher Nachbarschaft agierenden „Nahwärme Obser GbR“. Es sei für alle Beteiligten wirtschaftlich attraktiver als das bestehende Nahwärmenetz, so Willamowski. Zudem würden die Kellerräume für die Heizungen und der im Winter 14-tägige Einsatz des Bauhofs nicht mehr benötigt. Bürgermeister Martin Rupp dazu: „Das ist für uns eine Win-win-Situation, im Umfeld werden weitere Liegenschaften bedient, wir benötigen keine Investitionen und für alle Abnehmer wird es günstiger.“ Nach wie vor habe man noch ein Nahwärmenetz und regenerative Energien.