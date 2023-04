Während der jüngsten Hauptversammlung des Musikvereins Ahausen im Gasthaus „Frieden“ konnte Bürgermeisterstellvertreter Hubert Sträßle die Wahl des Vorstands en bloc abhalten. Sträßle hat das auch als Zeichen für die schöne Geschlossenheit der Kapelle gewertet, die ja auch musikalisch überaus gut harmoniere. „Hut ab“, wandte er sich an die Vereinsmitglieder, „Ihr macht eine wirklich tolle Musik.“

Überaus unerfreulich hingegen findet Sträßle, welche Auflagen der Verein künftig erfüllen muss, damit das traditionelle Mostfest auch in Zukunft am ersten Juliwochenende auf dem Dorfplatz stattfinden kann. Vorsitzender Maurice Parent hat den Versammlungsteilnehmern zuvor die Ergebnisse der Gespräche mit Polizei und Gemeindeverwaltung zusammengefasst. Fürs Fest müsse rund ums Gelände ein Zaun aufgestellt werden. An den beiden Eingangsbereichen werde es Kontrollen und die Ausgabe von Partyausweisen geben. Allein schon diese Maßnahmen seien mit einem „Riesenaufwand“ verbunden. Des Weiteren seien acht Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes einzustellen. Zu deren Aufgaben werde auch gehören, bereits am Bermatinger Bahnhof Personenkontrollen durchzuführen, dort auf Alkohol zu achten. Insbesondere diese Sicherheitsvorkehrungen seien für den Mostfest-Samstag zu treffen, erläuterte Parent. „Und all das wird uns ein Heidengeld kosten“, sagte er.

Und auf einen weiteren von Maurice Parent angesprochen Punkt ging Sträßle ein: Auf die Frage, ob und wann der Verein ein eigenes Musikerheim bekommen wird. Beim Gemeinderat stoße das Anliegen auf offene Ohren, versicherte er. Zunächst gelte es aber, das aktuelle Bauvorhaben eines neuen Feuerwehrhauses abzuschließen. Mithin heiße es noch zwei, drei Jahre zuzuwarten, bis das Projekt Musikerheim konkretere Formen annehmen kann. Grundsätzlich versprach Sträßle: „Das kriegen wir hin – und das sage ich als Bürgermeisterstellvertreter auch mit gutem Gewissen.“ Wobei Sträßle eher mit der Umnutzung eines vorhandenen Gebäudes rechnet, weniger „mit einem Neubau“.

Parent räumte ein, „die intensiven Vorbereitungen aufs kommende Mostfest bremst die Beschäftigung mit dem Thema Musikerheim aus“. Gleichwohl kündigte er intensivere Gespräche mit der Gemeinde an. Die Ungewissheit in der Sache liege inzwischen „als schwerer Brocken im Magen“, denn die Musiker wüssten schon gern, „wo ihre künftige Heimat ist“. Dass der Verein ein Heim braucht, wollte Ortsvorsteher Jakob Krimmel auch gar nicht bezweifeln. Ebenso wenig die Tatsache, „dass das Leben in einem Dorf ohne Musik gar nicht vorzustellen ist“. Krimmel sicherte seinen Rückhalt zu. Offen sei aber, ob es noch „ein, zwei, fünf oder sogar noch zehn Jahre dauert“.

„Inzwischen sind etliche Musikvereine in der Region auf uns aufmerksam geworden“, berichtete Parent. Vereine, die die Ahausener nun vermehrt um Auftritte bitten. „Darum ist unser Kalender für die nächsten Monate auch schon gut gefüllt“, erklärte Parent. Dirigent Martin Schmid sparte in seinem Bericht nicht mit Lob. Er kündigte eine Reihe neuer Stücke an, die die Ahausener bereits in dieser Saison in ihr Repertoire aufnehmen – für die nächsten Auftritte in Weildorf, Ittendorf, Kluftern oder in Jettenhausen. Schmid betonte, wie großen Spaß ihm das Musizieren mit seinen Ahausenern bereite. Und er erwähnte, das manch anderer Verein recht neidvoll auf den Bus-Service blicke, den der Musikverein vom ortsansässigen Bus-Unternehmen spendiert bekommt.