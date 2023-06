Bermatingen-Ahausen – Die Vorbereitungen für das Mostfest, das der Musikverein Ahausen vom Samstag, 1. Juli, bis Montag, 3. Juli, ausrichtet und das jährlich tausende Besucher an den drei Tagen anzieht, sind schon lange im Gange: Die einzigartige Bühne über dem Bach ist aufgestellt, unterschiedliche Musikvereine sind verpflichtet, die urig-alten Riesenöfen für die berühmten Zwiebel- und Apfeldinnele gerichtet, Mostsorten und kulinarische Spezialitäten bestellt und der Sternmarsch vierer Musikkapellen organisiert.

Schöne Atmosphäre

Musikvereins-Vorsitzender Maurice Parent und sein Team freuen sich auf drei fröhliche Festtage und nach den entbehrungsreichen Corona-Zeiten auf viele Besucher. Der Blick auf die Wettervorhersage verheißt zusätzlich Positives: An allen drei Tagen soll es bis in die späten Abendstunden hinein schön warm, aber nicht zu heiß werden, ideales Festwetter also. Der Festplatz zwischen Jakobuskirche und Brücke, mit Einbeziehung des Jauchschen Hofs, sucht seinesgleichen und trägt neben dem unterhaltenden und kulinarischen Angebot zur schönen Atmosphäre bei: Es sitzt sich gut unter den schattenspendenden Bäumen neben dem Mühlbach. Wer es wärmer mag, findet aber auch ein Plätzchen an der Sonne.

Fürs diesjährige Mostfest hat der Musikverein etwas weniger bekannte Musikvereine aus entfernteren Regionen engagieren können und auf Vielfalt gesetzt, sodass Besucher unterschiedlichen Alters und Musikausrichtung auf ihre Kosten kommen können. Spielen werden die Musikvereine Unterwaldhausen, Wintersulgen, Waldburg-Hannober und Lindau, am späten Samstagabend legt DJ Peter S auf. Nicht verzichten müssen die Besucher auf ihre Ahauser Musiker unter dem Dirigenten und Musiker Martin Schmid: Sie spielen zum traditionellen Feierabendhock am Montag, der damit ein abschließendes Highlight setzt. Neu ist, dass die Gemeinschaftsjugendkapelle auftritt: Ebenfalls am Montag, eine Stunde vor dem MV Ahausen.

Verschiedene Sorten Most

Auch aufs kulinarische Angebot kann man sich freuen: Auf verschiedene Sorten Most der örtlichen Bodensee-Kelterei Widemann, der dem Fest auch seinen Namen gab. Die als „weltbeste“ gerühmten Dinnele werden an allen drei Tagen frisch aus dem Ofen an die Frau oder den Mann gebracht. Es gibt sie pikant mit Zwiebeln und in süßer Form mit Äpfeln. Seinen Hunger kann man aber auch mit dem immer gern angenommenen Angebot an Würsten, Steaks, Pommes und Kässpätzle stillen. Am Sonntag lockt der berühmte Mostbraten sowie Kaffee und selbstgebackene Kuchen, am Montag wird Wurstsalat offeriert.

Ein Exra-Programm gibt es für die Jüngsten: Sie können sich am Sonntag das Gesicht schminken lassen und danach als Blume, Löwe oder Schmetterling umhertollen, Runden auf dem Karusell drehen oder sich am Süßigkeiten- oder Eiswagen eindecken. Jugendliche werden besonderen Spaß am Schießstand des Schützenvereins Daisendorf haben.

Um den Charme des gemütlichen Mostfestes zu erhalten und zum Schutz der Jugend entschied sich der Verein für einige Neuerungen, die ausschließlich am Samstagabend gelten: Ein Bauzaun soll alkoholisierte Jugendliche fernhalten, Sicherheitskräfte werden kontrollieren, ob die jungen Besucher Partybändel besitzen oder Alkohol mitbringen. Niemand darf das Gelände mit einem Glas verlassen. Weil diese Auflagen ziemlich teuer seien, so der Vorsitzende, wird am Samstagabend Eintritt erhoben: Erwachsene zahlen sechs Euro, die 13- bis 18-Jährigen drei Euro, Kinder bis zwölf Jahren dürfen ohne Eintritt mit aufs Fest.

Das Programm

Samstag, 1. Juli:

19 Uhr: Unterhaltung mit dem MV Unterwaldhausen

21.30 Uhr: Party mit DJ Peter S

Sonntag, 2. Juli:

10.30 Uhr: Sternmarsch der Kapellen Nesselwangen, Mühlhofen, Waldburg-Hannober und Mimmenhausen



11 Uhr: Frühschoppen mit dem MV Wintersulgen

14.30 Uhr: Unterhaltung mit der MK Waldburg-Hannober

18.30 Uhr: Stimmungsabend mit dem MV Lindau

Montag, 3. Juli:

18 Uhr: Eröffnung durch die Gemeinschafts-Jugendkapelle

19 Uhr: Feierabendhock mit dem MV Ahausen