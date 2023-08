Die Tradition lebt weiter! Die Besucher des Ackerkonzerts hatten nur statt Rasen und Erde diesmal Asphalt unter den Füßen, denn das musikalische Fest wurde von der Blumenwiese erstmals auf den Dorfplatz in Ahausen verlegt. „Hier gibt es alles, man hat es einfacher mit der Infrastruktur“, erklärte Rudolf Ehinger, Ehrenvorsitzender des Musikfördervereins. Sein Amt hatte er vor fünf Jahren an Christian Wegis abgegeben, der die Besucher begrüßt und einen schönen Abend mit dem Musikverein Ahausen gewünscht hatte. Wegis hatte sich auch als Festwart engagiert, so dass sich die Besucher mit Würstchen, Pommes und Getränken versorgen konnten.

Längere Pausen gaben den Besuchern Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Unter ihnen Georg Moser: „Wir sind da, weil wir gerne Musik hören und weil das ein Fest von Ahausern für Ahauser ist, gesellig und unkompliziert. Hier herrscht immer eine nette Atmosphäre.“ Seine Frau Tamara Moser ergänzt: „Und es gibt super Solisten wie Alexander Jauch, Mario Buschle und Sängerin Stefanie Sträßle.“ Musik und Essen mag die neunjährige Ida, „und dass wir am Bach spielen können“, fügt die achtjährige Silvia hinzu. Aus dem Degenhausertal kam Gerda Arnold. „Ich kenne viele Ahauser und es ist immer nett, sie zu treffen, das Fest ist so gesellig.“ Die Musik hat sie vordergründig zum Herkommen bewegt.

Zur weiteren Unterstützung des Musikvereins hatte der Förderverein vor Jahren auch eine Blumenwiese angelegt. Nach der Wohnbebauung „Hinter dem Dorf“ wechselte der Standort. Nun können die Blumen auf der Wiese gegenüber Omnibus Wegis geschnitten werden, aktuell seit drei Tagen; ein Messer liegt bereit. Rudi und Anita Ehinger sowie Hannelore Zander pflegen sie und sähen; Tobias und Thomas Welte bereiten den Boden vor, ackern und eggen. „Dieses Jahr hatten wir Unkraut ohne Ende“ sagen Ehingers. Ein Grund mehr, die Sonnen- und Sommerblumen und Dahlien zu schneiden und großzügig Münzen in das bereitgestellte Kässchen klimpern zu lassen.