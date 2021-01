Die Corona-Pandemie geht in ihr zweites Jahr und sorgt weiterhin in vielen Bereichen des Lebens für Stillstand. Aufgrund der damit verbundenen Auswirkungen auf den Haushalt sowie die aktuelle personelle Unterbesetzung musste das Aufgabenprogramm für Bermatingen gegenüber den Vorjahren reduziert werden, wie Bürgermeister Martin Rupp in der ersten Gemeinderatsitzung des Jahres darlegte. Die Verwaltung hat sich dementsprechend auf die wesentlichsten für dieses Jahr beabsichtigten Planungen, Baumaßnahmen, bürgerschaftliche Aktivitäten, sowie die Verwaltungsvorhaben beschränkt.

Neues Wohnquartier „In der Breite“ entsteht

Das umfassendste Projekt in 2021 stellt das neue Wohnquartier „In der Breite“ auf dem ehemaligen Vereinsgelände des SV Bermatingen dar. Zunächst soll in einer kommenden Sitzung der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst werden.

Das künftige Baugebiet „In der Breite“ in Blickrichtung des angrenzenden Edeka-Supermarktes. Noch in diesem Jahr sollen die Bagger rollen und mit den Erschließungsarbeiten beginnen. | Bild: Jan Manuel Heß

Ist dies getan, stehen die Erschließungsarbeiten für das rund ein Hektar große Areal an. Und um auch auf der Einnahmeseite noch etwas verbuchen zu können, sollen noch zum Herbst hin die Grundstücke veräußert werden, wobei ein Teilbereich an Investoren gehen soll, unter der Einbeziehung der Themen „Wohnen im Alter“ und Sicherung der Ärzteversorgung im Ort.

Neue Ideen für Kellhof gesucht

Neue Pläne stehen wohl für das Kellhof-Areal an, wie Rupp erläutert. „Es steht zwar die finale Abstimmung mit dem Landesdenkmalamt über die Realisierbarkeit für ‚Wohnen im Alter‘ an, jedoch ließ man von dort bereits durchblicken, dass die Denkmalschutzsituation dieses Vorhaben nicht zulassen werde“, sagt er.

Wie es mit dem denkmalgeschützten Kellhof in Bermatingen weitergehen wird, ist derzeit so ungewiss wie noch nie. | Bild: Jan Manuel Heß

Daher werde man unter Einbeziehung der Bürgerschaft alternative Nutzungsideen für den Kellhof erarbeiten und sammeln.

„Adler“ und Bahnhof sollen saniert werden

Trotz unsicherer Finanzlage möchte die Gemeinde weiter am Erhalt des Ortsbildes arbeiten. So sollen erste Vorplanungen für die Sanierung des Bahnhofsgebäudes in Angriff genommen werden. Ebenso möchte man Überlegungen für weitere Räumlichkeiten zur Betreuung in der Grundschule anstellen.

Das etwas in die Jahre gekommene Bahnhofsgebäude in Bermatingen soll einen neuen Anstrich und eine neue Nutzung bekommen. | Bild: Jan Manuel Heß

Bereits in einer vergangenen Sitzung des Gemeinderats wurde diesbezüglich die Idee geäußert, eventuell einen Speisesaal für die Grundschule im Bahnhof unterzubringen. Außerdem soll mittels einer bauhistorischen Aufnahme die Planung für ein Nutzungskonzept für den Ex-Gasthof „Adler“ weitergeführt werden.

Entwicklung der Pandemielage entscheidet über öffentliche Veranstaltungen

Je nach Entwicklung der Pandemielage und den damit verbundenen Beschränkungen des öffentlichen Lebens, möchte die Verwaltung unter anderem die Angebote der Begegnungsstätte im Mesnerhaus zusammen mit dem Verein „Miteinander im Mesnerhaus“ weiter ausbauen oder anpassen.

Nach nur zwei erfolgreichen Terminen musste Initiator Herbert Grau das Reparaturcafé im Mesnerhaus aufgrund der Corona-Pandemie wieder einstellen. | Bild: Christiane Keutner

Und sollte es die Lage zulassen, sei man seitens der Gemeinde nicht abgeneigt, die Einweihungsfeierlichkeiten für die Erweiterung des Kinderhauses Ahausen und die abgeschlossene Umsetzung der Sportstättenkonzeption nachzuholen, sagt Rupp.

Organisatorisch stehen für die Verwaltung in diesem Jahr Jahr gleich zwei Herausforderungen an: Die Landtagswahl am 14. März sowie die Bundestagswahl am 26. September. Bürgermeister Martin Rupp betont nachdrücklich, „dass alle geplanten Maßnahmen immer unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit gemäß der tatsächlichen Einnahmen- und Ausgabenentwicklung in 2021 stehen, ganz besonders in diesem Jahr“.