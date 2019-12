von Kerstin Oettle

Die von der libanesischen Regierung ausgesprochene Whatsapp-Steuer war zwar nicht der Grund, aber wohl ein Funke, der die Proteste in Beirut mit entzündet hat. Brennende Reifen, großen Menschenansammlungen und Polizeieinsätze werden in den Medien gezeigt. Allerdings werden diese Ereignisse von einer jungen Bermatingerin noch einmal ganz anders erlebt. Der SÜDKURIER hat mit ihr gesprochen.

Madlena Kahlo am Rande einer Menschenkette auf den Straßen von Beirut. | Bild: Madlena Kahlo

Madlena Kahlo lebt und studiert seit drei Monaten in der Hauptstadt des Libanon. Die 24-Jährige hat bisher in Halle Psychologie studiert und auch dort ihren Bachelor-Abschluss gemacht. Für den Libanon entschied sich Kahlo im Zuge eines Auslandsjahres, nicht zuletzt weil die Studentin seit drei Jahren arabisch lernt und ihren Schwerpunkt im Studium auf die interkulturelle Psychologie gelegt hat.

Neuer Blick auf die arabische Welt

„Ich möchte hier in Beirut eine andere Perspektive der arabischen Welt bekommen, als allererstes durch das Kennenlernen von Studenten und Professoren, die in einer anderen Kultur sozialisiert sind“, erklärt Madlena Kahlo. „Zudem beinhaltet der Libanon einen unvergleichlichen Reichtum an kultureller und ethnischer Diversität auf engsten Raum“, fügt die junge Frau hinzu.

„Vor allem lebt man zusammen“

Als ein „Mädchen vom Ländle“ sei sie begeistert von Beirut als Stadt, die durch die vielen Bars und die belebten Straßen auch in der Nacht fast wie eine europäische Großstadt am Wochenende wirke. „Es wird hart gearbeitet, leidenschaftlich diskutiert, ausgelassen gelacht und gut gegessen, man lebt in vollen Zügen und mit den Höhen und Tiefen, die der Alltag so bringt. Aber vor allem lebt man zusammen“, beschreibt die Bermatingerin ihre Eindrücke.

Gemeinsames Essen mit libanesischen Freunden auf den Straßen von Beirut gehört für die Bermatinger Studentin Madlena Kahlo zum Alltag. | Bild: Madlena Kahlo

24-Jährige wird sich ihrer privilegierten Situation bewusst

Die private Amerikanische Universität Beirut (AUB) liegt direkt am Meer. Das Leben auf dem Campus mache ihr noch einmal deutlich, „welches Privileg ich habe, überhaupt studieren und gute Bildung genießen zu dürfen“, sagt Madlena Kahlo.

Soziale Ungerechtigkeit und Wunsch nach Selbstbestimmung beschäftigt viele Menschen

Denn unweit der Uni geht es vielen Menschen auf der Straße um Ungerechtigkeit, Ungleichheit zwischen Arm und Reich, die Angst um die eigene Sicherheit und den Wunsch nach Selbstbestimmung. Wie die Studentin aus Gesprächen und Diskussionen mit ihren libanesischen Freunden erfuhr, wünschen sich viele, ihren Familien durch Arbeit ein gutes Leben ermöglichen zu können.

Libanesische Demonstranten haben eine 170 Kilometer lange Menschenkette gebildet, die vom Süden des Landes durch Beirut bis in den Norden führt, um die neu entdeckte nationale Einheit zu symbolisieren. | Bild: Madlena Kahlo

Aufgeheizte Stimmung bei nächtlichem Protest

Durch die Proteste bekommt Madlena Kahlo mit, um welche politischen Inhalte es geht. Aber sie erlebt auch, wie es sich anfühlt, für diese Inhalte einzustehen. „Auf den Straßen war eine aufgeheizte Stimmung, Reifen wurden angezündet, es wurde viel gerufen und das ein oder andere Fenster eingeworfen. Abends um 23 Uhr wurde schließlich der Platz plötzlich vom Militär mit Tränengas großflächig geräumt, wir mussten rennen, um der weißen Wolke zu entkommen“, berichtet Kahlo.

Viele Ausdrucksformen des Protests

Sie erzählt auch, dass die Proteste mit der Zeit friedlicher wurden. Mit Musik und Tanz demonstrierten tausende Menschen, alt, jung, Frauen und Männer verschiedenster Schichten gemeinsam für einen besseren Libanon.

Auf vielerlei Art und Weise wird auf den Straßen von Beirut demonstriert. Dabei spielt Kunst eine große Rolle, um politische Inhalte auszudrücken. | Bild: Madlena Kahlo

„Inzwischen habe ich keine Angst mehr“

Mit ihrer eigenen Angst hat die Studentin inzwischen nicht mehr zu kämpfen, wie sie erzählt: „Im Grunde bin ich jeden Tag auf der Straße. Die ersten ein, zwei Tage habe ich mich noch unsicher gefühlt und war sehr vorsichtig, wohin ich gehe und habe Abstand gehalten beziehungsweise war mit libanesischen Freunden von mir dort, denen ich eine bessere Einschätzung der Situation zutraute. Inzwischen aber habe ich keine Angst mehr. Es ist eine lebhafte Stimmung auf den Straßen, die öffentlichen Plätze werden wieder zurückerobert und zu dem gemacht, was sie sein sollten: öffentlich. Es finden Diskussionen statt, Vorträge im Freien, Musik und Essen.“

Die Proteste Die Proteste im Libanon brachen am 17. Oktober in der libanesischen Hauptstadt Beirut aus und richteten sich zunächst gegen Kostenerhöhungen im öffentlichen Dienst und im Energiesektor sowie gegen Korruption, Misswirtschaft der Staatsfinanzen und Steuererhebung. Die Menschen haben im Rahmen einer Welle von Protesten unter anderem die Straßen mit Barrieren und Sit-ins gesperrt. Zehntausende libanesische Demonstranten haben außerdem eine 170 Kilometer lange Menschenkette gebildet, die vom Süden in den Norden des Landes führte, um die neu entdeckte nationale Einheit zu symbolisieren.

Während sie am Anfang noch unsicher gewesen sei, wie sie als Ausländerin wahrgenommen werden würde, mache sie sich nun keine Sorgen mehr. Die meisten Menschen freuten sich darüber und sie fühle sich willkommen.

Die andere Seite des Protests

Madlena Kahlo konnte erfahren, dass Revolution neben Protesten, Musik, Menschenketten und Diskussionen auch heißt, dass noch ganz anders mitgedacht werden muss. „Es bedarf Ressourcen, die Essen zu den Demonstrationen bringen, morgens in der Früh braucht es Menschen, die freiwillig Müll aufsammeln und recyceln und nicht zuletzt hinter den Kulissen Menschen, die Pläne entwerfen und Alternativen entwickeln, damit es nicht bei Demonstrationen bleibt, sondern auch Wege aufgezeigt werden, wie es weitergehen soll und besser werden kann“, erklärt sie.

Am Morgen nach den nächtlichen Protesten und vor dem Start neuer Demonstrationen räumen die Aktivisten auf. | Bild: Madlena Kahlo

Rückkehr mit vielen Erfahrungen und neuer Perspektive

Die Studentin hofft, dass es friedlich bleibt – zum einen für die Menschen im Libanon, zum anderen für sich selbst, damit sie das Auslandsjahr mit vielen neuen Erfahrung und einer neuen Perspektive beenden kann. Gerade weil es in ihrer Heimat am Bodensee nur wenige Berührungspunkte mit der arabischen Welt gebe, „möchte ich ein anderes Bild mit nach Hause nehmen, was weder befremdlich noch bedrohlich wirkt“, wünscht sich Madlena Kahlo und freut sich auf die kommenden Monate, die sie noch in Beirut erwarten.