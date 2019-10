Veröffentlicht am 25. Oktober 2019

Große und kleine Trecker sind derzeit mit ihren gefüllten Apfelanhängern in der Region unterwegs. Doch wo landen diese Apfeltransporte eigentlich? Der SÜDKURIER hat in der Bodenseekelterei Widemann in Bermatingen-Ahausen vorbeigeschaut und sich zeigen lassen, welchen Weg der Apfel nimmt, bis er schließlich als Saft abgefüllt im Regal steht. Bild: Jan Manuel Heß

Der Herbst ist die Zeit für die Apfelernte und in der Bodenseekelterei Widemann in Ahausen laufen die Pressen auf Hochtouren, um Saft und Most herzustellen.In fünf großen Obstsilos werden die gelieferten Äpfel nach dem Wiegen gesammelt. Für Äpfel