Die ersten Bermatinger Tage alter Musik sind verklungen und die Organisatoren im Kulturausschuss können eine erfreuliche Bilanz ziehen, wie Initiatorin Carola Uhl berichtet. „Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Verlauf, sowohl insgesamt bei den Workshops, als auch bei den Konzerten.“

Ein Workshop litt unter der Hitze

Lediglich der von Karen Brenda angebotene „Viola da Gamba“-Workshop – eine sogenannte Knie-, Bein- oder Schoßgeige – litt unter mangelnden Anmeldungen. Das sei wohl auf die hohen Temperaturen zurückzuführen, da die Instrumente in der Regel mit einfachen Saiten aus Schafs- oder Rinderdarm bespannt sind und bei Wärme und Luftfeuchtigkeit extrem schwer zu stimmen sind, wie Karen Brenda erläuterte.

Großes Interesse an Chor und Flöte

Anders bei den Workshops Chor und Flöte, die auf großes Interesse stießen und wo die Teilnehmer lehrreiche Tage erlebten. Carola Uhl lobte: „Chorleiter Klaus Brecht hat mit seinen Teilnehmern ein tolles Programm weltlicher und geistlicher Lieder aus der Bodensee-Region einstudiert, das beim Gottesdienst am Sonntagmorgen vorgetragen wurde.“

18 Teilnehmer im Flötenworkshop

Überwältigt zeigte sich Christiane Riedmann von den 18 Teilnehmern ihres Flötenworkshops: „Mit so vielen hatte ich nicht gerechnet und zudem war ein breites Leistungsspektrum dabei.“ Für die studierte Flötistin war es das erste Mal, dass sie es mit so vielen Laien auf einmal zu tun hatte. „Die erste Herausforderung bestand zunächst darin, erst einmal herauszufinden, wie die jeweiligen Leistungsstände sind und dann damit zu arbeiten, das hat mir großen Spaß gemacht.“

Katharina Musbach vom Flötenensemble Treibgut mit eckiger Bassblockflöte. | Bild: Jan Manuel Heß

Teilnehmer freuen sich auf Lernen mit Unbekannten

Für Sandra Schwegel aus Ahausen war es ein rundum tolles Erlebnis: „Es hat mir mit Frau Riedmann richtig Spaß gemacht und ich habe meine Fertigkeiten durchaus erweitern können.“ Auch Katharina Musbach aus Ahausen zog ein positives Fazit des Workshops: „Einerseits gab es viel zu lernen und andererseits machte die Herausforderung, mit unbekannten Spielern etwas einzustudieren, richtig Spaß.“

Zeitbogen vom Mittelalter bis zum Frühbarock

Und während die einen ihre Freude daran hatten, neue Fertigkeiten beim Gesang oder am Instrument zu erlangen, erfreuten sich andere an den Klängen der alten Musik, deren Zeitbogen vom Mittelalter bis zum Frühbarrock reichte. Das britische Arden Recorder Orchestra aus Birmingham unter der Leitung von Caroline Jones bot zusammen mit Schülern von Katja Verdi der Musikschulen Markdorf und Radolfzell am Samstagabend in der Pfarrkirche St. Georg ein außergewöhnliches Flötenkonzert.

Blanscheflur, das sind Claire-Marie Dreiseitl (links) und Christine Kallenberg. Sie spielten mittelalterliche Stücke unter anderem von Hildegard von Bingen. | Bild: Jan Manuel Heß

Matinee und Serenade am Sonntag

Die Teilnehmer am Flöten-Workshop von Christiane Riedmann präsentierten die Früchte ihrer Arbeit am Sonntagmittag bei einer Matinee. Zur abschließenden Serenade am Abend erklang in St. Georg einmal mehr bewegende Flötenmusik, dargeboten vom Ahauser Blockflötenensemble Treibholz unter der Leitung von Sabine Jauch, sowie eingängige mittelalterliche Lieder aus der Feder von Hildegard von Bingen, vorgetragen von Christine Kallenberg und Claire-Marie Dreiseitl.