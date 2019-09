Das Leitthema zum Tag des offenen Denkmals am vergangenen Sonntag lautete „Modern(e) Umbrüche in Kunst und Architektur“. Es orientierte sich anlässlich des 100. Geburtstags an der in Weimar gegründeten Architekturschule Bauhaus. Lokalhistoriker Hermann Zitzlsperger nahm gut 30 regentrotzende Geschichtsenthusiasten mit auf einen Rundgang durch Bermatingen.

Freilich hat Walter Gropius selbst keine Spuren in dem beschaulichen Weindorf hinterlassen. Aber Umbrüche in Kunst und Architektur sind auch in Bermatingen nachzuvollziehen. So ist etwa bei den Fachwerkhäusern zwischen Funktion – Zweckbau oder Wohnhaus – sowie nach den wirtschaftlichen Verhältnissen des Erbauers zu unterscheiden, wie Zitzlsperger ausführte.

Am historischen Kellhof veranschaulicht Hermann Zitzlsperger anhand der aufwendigen Balkonverzierungen, den nach außen sichtbar gemachten Wohlstand des Eigentümers. | Bild: Jan Manuel Heß

„Anhand der Ausformung des Gebälks der Fachwerkhäuser kann man ableiten, ob jemand Geld hatte oder nicht.“ Zudem brauchte man sich bei der Errichtung weniger Gedanken um Platz zu machen, der war in der Regel reichlich vorhanden, sodass die Gebäude in voller Breite zur Straße hin gebaut wurden, im Gegensatz zu einer städtischen Bebauung, die von einer eher schmalen Hausfront und in den rückwärtigen Bereich reichende Bauweise bestimmt gewesen sei.

Eine Versachlichung und Verknappung der Architektur, wie sie die Bauhausbewegung anstrebte, konnte sich in Orten mit geschichtlich gewachsenen Ortskernen, wie Bermatingen einen darstellt, kaum durchsetzen. Selbst beim gusseisernen Wasserhahn des Brunnens am Kellhof „wurde lieber auf eine verzierte Ausführung Wert gelegt, statt auf eine schlichte, zweckorientierte Sachlichkeit“, wie Zitzlsperger beispielhaft ausführte.

Bahnhof nach einem Muster errichtet

Der Bermatinger Bahnhof steht indessen ganz im Sinne des Leitthemas, denn im Gegensatz zu den individuell gestalteten Bauernhäusern wurde dieser nach einem Muster errichtet, das für die gesamte 1901 fertiggestellte Bodenseegürtelbahn als Vorlage diente. Ebenso verhält es sich mit der in den 1950er Jahren errichteten Eisenbahner-Siedlungsgemeinschaft südlich des Bahndamms.

Insgesamt zehn Häuser konnten teils in Eigenarbeit der Eisenbahner und ihrer Familien sowie unter finanzieller Mithilfe der Eisenbahner Spar- und Darlehenskasse und der Gemeinde Bermatingen errichtet werden.

Siedlung für Eisenbahner

Die gebürtige Bermatingerin Elisabeth Gutemann war sich jedoch in diesem Punkt nicht sicher: „Also ich meine mich zu erinnern, dass diese Häuser für Flüchtlinge aus den Ostgebieten errichtet wurden, an Eisenbahner erinnere ich mich jetzt weniger.“ Zitzlsperger verwies diesbezüglich auf einen SÜDKURIER-Artikel mit den Worten: „Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der SÜDKURIER damals richtig recherchiert hat.“

Bereits am kommenden Samstag, 14. September, begibt sich Hermann Zitzlsperger auf die Spuren der einst so zahlreich in Bermatingen vorhandenen Klosterhöfe und ihrer Rolle im Dorfgeschehen. Bei den „Alltagsszenen im mittelalterlichen Bermatingen“ möchte Zitzlsperger anhand dörflicher Bräuche und ihrer Ursprünge die Lebensumstände verdeutlichen.

Am kommenden Samstag geht es um Klosterhöfe

Am Ende der Führung wird Hermann Zitzlsperger noch einige Kapitel aus seinem neuen Buch mit dem Titel „Erlebtes, Erzähltes, Erfahrenes…“ vorlesen. Beginn ist um 16.30 Uhr und Treffpunkt ist am Rathaus Bermatingen.