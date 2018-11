von Christiane Keutner

Es duftet kräftig nach Wald. Auf dem Boden des Pfarrheims liegt ein großer grüner Haufen Grünschnitt: Thuja, Efeu, Lorbeerblätter, ein bisschen Buchs und einige wenige Zweige Edeltanne. Es ist das Material für die Advents- und Türkränze sowie die Gestecke, die die katholische Frauengemeinschaft Bermatingen-Ahausen für den heutigen Basar fertigt.

Friedrichshafen Bald weihnachtet es wieder sehr: Alles was Sie zum Friedrichshafener Weihnachtsmarkt wissen müssen Das könnte Sie auch interessieren

Kränze müssen fest gebunden werden

"Soll ich hier noch mal etwas reinmachen, oder nicht?", fragt Cilla Ganter in die Runde und hält ihren Kranz hoch. Alle finden ihn wunderschön. Dieses Jahr ist das Kranzeln gar nicht so leicht, denn es fehlt an Edeltannenzweigen. Fichte verwenden die Frauen nicht. "Die nadeln viel zu schnell", sagt Karola Frick, die Leiterin der Frauengemeinschaft.

Rund um die, zu einer großen Arbeitsfläche zusammengerückten Tische stehen und sitzen die 17 Frauen, picken sich Zweige heraus, schnipseln sie zurecht, legen sie an die vorgefertigten Strohkränze und umwickeln sie mit grünem Blumendraht. Worauf es beim Kranz ankommt? "Dass er fest gebunden ist, gleichmäßig und weder Bindedraht noch Strohkranz sichtbar sind", erläutert Ursel Grupp, die mit Eleonore Waibel Tage zuvor unterwegs war, um Material zu sammeln.

Claudia Gütemann präsentiert ihren Adventskranz, den sie mit vielen Efeublüten und -blättern und jeder Menge Geduld gefertigt hat. | Bild: Christiane Keutner

15 Rollen Blumendraht werden verbraucht

Auch Nordmanntannenzweige, die sich besonders leicht legen lassen, fehlen dieses Jahr. So ist die Arbeit der Frauen diesmal etwas mühsam. Viele kleine Teile müssen übereinandergelegt und festgezurrt werden. 15 Rollen Blumendraht werden verwickelt, dabei sind besonders Kreativität und Geschick gefragt.

Margret Hölscher sucht passende Kugeln für ihr Gesteck. | Bild: Christiane Keutner

Frauen arbeiten sehr präzise

Obwohl mancher Bastlerin die eine oder andere Arbeit schwer fällt, arbeiten die Frauen sehr präzise. Löcher gibt es nicht in den Gebinden der Frauen, die seit Jahren fingerfertig Kränze winden. Beim Basteln geht es lustig zu, Neuigkeiten werden ausgetauscht, es gibt Diskussionen über die Gesundheitspolitik und viele weitere Themen. Zwischendurch gibt es einen Kaffee, einen Schluck Sekt oder Glühwein. Jede der Frauen hat etwas mitgebracht.

Warum feiern wir noch den Advent? Das könnte Sie auch interessieren

Klassiker sind am beliebtesten

Überall wuselt es: In der Küche werden Butterbrezeln geschmiert, die Heißklebepistolen, mit der Kugeln, Zapfen und bunte Bänder befestigt werden, werden herumgereicht. Die Tür geht auf, eine Frau bringt einen Karton voller Weihnachtsdeko in den oberen Pfarrsaal, die auf dem Flohmarkt angeboten wird.

Auch diese kleinen Hirsche oder Rentiere werden beim Basar angeboten. | Bild: Christiane Keutner

Margret Hölscher hält eine pinke Vase in der Hand. Sie ist auf der Suche nach einer Kerze. Sie entscheidet sich für eine silberfarbene mit aufgedrucktem Stern. Jetzt noch mit Steckmoos und eher zurückhaltender Deko alles kunstvoll arrangieren – fertig. Dieses kleine Kunstwerk sticht heraus zwischen den überwiegend in Rot und Weiß gehaltenen Kränzen. Denn so experimentierfreudig die Damen zwischendurch sind: die Klassiker sind die Verkaufsschlager.

Die ersten Adventsgestecke mit den beliebten klassischen roten Kerzen sind fertig und werden von Gerda Kiesel, Gerlinde Lützenberger und Karola Frick (von links) präsentiert. | Bild: Christiane Keutner

Der Erlös des Adventsbasars geht an einen guten Zweck. An wen das Geld geht, beschließt die Mitgliederversammlung später gemeinsam.