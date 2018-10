Als Berichterstatter schaue ich normalerweise von außen auf das Geschehen, bleibe persönlich aber unberührt. Doch wie sieht es aus, wenn man mal selbst betroffen ist und das eigene Haus zum Übungsobjekt für die Feuerwehr wird? Das konnte ich nun bei der jüngsten Übung der Wehrleute in Bermatingen erfahren.

Schwierige Bedingungen

Das Übungsszenario sah eine Gasgrill-Explosion im Garten meines 50 Jahre alten Einfamilienhauses vor, insgesamt sechs Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Erschwert wurde das Ganze dadurch, dass das Haus keinen direkten Straßenanschluss hat und nur über eine niedrige Allee von der Hauptstraße aus zu erreichen ist. Ansonsten führt nur ein Fußgänger- und Radweg am Gebäude vorbei. Die Einsatzfahrzeuge konnten nur an drei Stellen, jeweils mehr als 100 Meter entfernt, in Stellung gebracht werden. Diese spezielle Lage meines Hauses stellte die Feuerwehrfrauen und -männer von Anfang an vor logistische Herausforderungen und mich – den Hausbesitzer – vor durchaus existenzielle Verlustängste. Etwa: "Das sind eine Menge Meter Schlauchleitungen zu verlegen, bevor das Löschen überhaupt erst beginnen kann, viel Zeit, die im Ernstfall vergeht."

Das neue HLF (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) wurde am Rathausplatz in Stellung gebracht. Von dort waren es gut 150 Meter bis zum Übungsobjekt. | Bild: Heß, Jan Manuel

Viel Laufarbeit

In so einer Situation ist es wichtig, dass kein Chaos entsteht und die Einsatzkräfte sich nicht gegenseitig behindern. Diese "Ordnung des Raumes" – eine für mich fast schon philosophisch anmutende Formulierung – ist eine der wichtigsten Maßnahmen, die der Einsatzleiter direkt nach seinem Eintreffen in Angriff nimmt. In diesem Fall verlangte das einiges an Laufleistung von Abteilungskommandant und Einsatzleiter Alexander Fink. Er musste zwischen meinem Haus, der Kellhofstraße, der Salemer Straße, dem Rathausplatz sowie dem Atoplatz, auf dem die SEG (Schnelle Einsatzgruppe) des Deutschen Roten Kreuzes Markdorf ihre Verletztensammelstelle eingerichtet hatte, die Situation einschätzen.

Moritz Mayer (links) und Philipp Rominger haben die letzte vermisste Person im Carport ausfindig gemacht und mithilfe der Schleifkorbtrage in Sicherheit gebracht. | Bild: Heß, Jan Manuel

Einsatzkräfte meistern Herausforderungen

Keine 25 Minuten nach Eintreffen der Feuerwehr, meldeten die Kameraden schließlich "Feuer aus". Alle sechs verletzten Personen, die von Mitgliedern der Jugendfeuerwehr und dem Jugendrotkreuz gespielt wurden, konnten gerettet werden. Das Löschwasser lief und auch der Dorfbach leistete – trotz Niedrigwasser – seinen Beitrag.

Neben den Hydranten diente auch der Dorfbach als Löschwasserlieferant. Zu diesem Zweck wurde dort eine starke Pumpe in Stellung gebracht. Doch der Bach führt derzeit Niedrigwasser und so war es auch nach der Übung ungewiss, wie lange das Wasser im Ernstfall ausgereicht hätte. | Bild: Heß, Jan Manuel

Was bleibt, ist das gute Gefühl, dass man sich auf seine Nachbarn und Freunde im Ernstfall verlassen kann. Menschen wie beispielsweise Philip Merkel, Moritz Mayer, Vito Alvino, Jens Bühler oder Fabian Grupp, die sich freiwillig in der Feuerwehr engagieren und sich so für die Allgemeinheit einsetzen.

Vito Alvino ist Maschinist in der Abteilung Ahausen und bedient die Kreiselpumpe sowie die im Löschfahrzeug eingebauten mitgeführten Aggregate. | Bild: Heß, Jan Manuel

Brandschutztipps Kleine und große Brand­schäden am Hab und Gut werden von der Haus­rat­ver­sicherung abgedeckt, Schäden an der Immobilie von der Wohn­gebäude­ver­sicherung.

Die Rauchmelderpflicht für privaten Wohnraum gilt in allen 16 Bundesländern. Geregelt wird dies in der Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes. Dort steht, wer den Rauchmelder anbringt sowie welche Räume auszustatten sind.

Ordnung auf dem Grundstück erleichtert im Ernstfall die Arbeit der Rettungskräfte.

Stimmen zum Übungsobjekt Einsatzleiter und Abteilungskommandant Alexander Fink: "Es war sicher eine Herausforderung, weil wir nicht heranfahren konnten. Auch ein Hydrant war, trotz Plans, nicht so einfach zu finden. Aber genau dafür üben wir das ja." Philip Merkel, Abteilung Bermatingen: "Das mit der Pumpe im Dorfbach hat gut geklappt, aber weniger Wasser hätte er nicht haben dürfen." Jens Bühler, Abteilungskommandant Ahausen: "Wir standen in der Kellhof Straße. Es lief alles sehr gut von dort. Die Leitung war schnell verlegt, aber es war viel zu laufen." Jürgen Gutemann, Gesamtkommandant FFW Bermatingen: "Das war ein sehr anspruchsvolles Übungsszenario. Das fing schon mit der Adresse an, wo die wenigsten auf Anhieb gewusst hätten wo das Objekt liegt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ablauf, tolle Leistung von allen, danke auch an das DRK." Elisabeth Eckert von Landenberg, Leiterin Jugendrotkreuz (JRK): "Es waren zum ersten Mal drei vom JRK als Verletzte dabei, toll das wir dabei sein durften, dazu haben wir ja nicht oft Gelegenheit."

