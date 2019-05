Bermatingen – Mit etlichen nicht zu unterschätzenden Herausforderungen wurden Feuerwehrfrauen und -männer der Freiwilligen Feuerwehr Bermatingen am vergangenen Samstag bei ihrer jährlichen Hauptübung konfrontiert. Die Übungsannahme sah vor, dass in der neuen Werkhalle der Maschinenfabrik Bermatingen (Mabe) ein Brand ausgebrochen ist.

In Bermatingen wird die Jugendfeuerwehr stets mit in das Übungsszenario eingebunden. Hier wird gerade die Schleifkorbtrage für einen möglichen Einsatz vorbereitet. | Bild: Jan Manuel Heß

Zahlreiche Herausforderungen

Einige umgefallene Kartons kamen in Kontakt mit einem 200 Grad heißen Pressenteil in Berührung, das kurz zuvor aus dem Trockner der Lackierung gekommen war, und entzündeten sich. Das Feuer griff schnell um sich. Gleichzeitig waren Mitarbeiter der Putzfirma im Treppenhaus des Verwaltungstrakts beschäftigt und hatten die Tür zur Werkhalle geöffnet. Zudem war die Brandmeldeanlage aufgrund von Wartungsarbeiten zu diesem Zeitpunkt nicht funktionsfähig. Dies hatte eine massive Ausbreitung des Rauchs in weite Teile des Gebäudes zur Folge. Insgesamt vier Personen wurden als vermisst gemeldet, eine Person konnte sich auf das Dach flüchten und eine weitere lag verletzt im Parkbereich.

An der Verletztensammelstelle der Schnellen Einsatzgruppe des Deutschen Roten Kreuzes Markdorf werden die Geretteten medizinsich versorgt und im Bedarfsfall in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. | Bild: Jan Manuel Heß

Video: Jan Manuel Heß

Mehrere Löschtrupps und die Drehleiter

Bereits nach dem Eintreffen des ersten Löschzugs wurde klar, dass allein aufgrund der Dimensionen der Werkhalle – 150 mal 40 Meter – hier viele Kräfte gebraucht werden würden. So wurde der Löschzug der Abteilung Ahausen, sämtliche weitere zur Verfügung stehenden Kräfte sowie die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr aus Markdorf und die Schnelle Einsatzgruppe des Deutschen Roten Kreuzes (SEG) angefordert. Während mehrere Löschtrupps von zwei Seiten in das Gebäude vordrangen, wurde gleichzeitig mit der Entlüftung des Gebäudes und mithilfe der Drehleiter die Rettung der auf dem Dach befindlichen Person begonnen. Auch die weiteren vermissten Personen konnten mit leichten Rauchvergiftungen gerettet werden. Mit der Unterstützung der Jugendfeuerwehr konnte ein zusätzlicher Pkw-Brand auf dem Parkplatz schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Das LF 10 der Abteilung Ahausen hat zwischen zwei Gebäuden Stellung bezogen und die Besatzung wird durch einen direkten Zugang in die Halle vorrücken. | Bild: Jan Manuel Heß

Video: Jan Manuel Heß

Kommandant Gutemann zieht positives Fazit

In seinem Resümee zeigte sich Gesamtkommandant Jürgen Gutemann sehr zufrieden, was die gebotene Leistung der Feuerwehrfrauen und -männer betraf. „Die geübten Abläufe haben funktioniert, ebenso die Zusammenarbeit mit den Kameraden aus Markdorf und dem DRK.“ Auch die Wasserversorgung über die Hydranten funktionierte reibungslos. Im Ernstfall jedoch müsse gleich mit mehr Kräften vorgegangen werden. „Es arbeiten bis zu 150 Menschen in der Halle, allein das Absuchen könnten wir mit unseren eigenen Leuten nicht bewerkstelligen. Wegen der vielen Maschinenbereiche ist es sehr unübersichtlich in der Halle.“ Zudem sei seiner Einschätzung nach „der Einsatz einer weiteren Drehleiter zwingend notwendig.“ Der Zweck der Übung, ein Ernstfall-Szenario in der großen Werkhalle der Mabe bändigen zu können, wurde jedoch erfüllt.

Bevor der Löschtrupp sich ins ungewisse Innrere der Halle wagt, wird gegenseitig kontrolliert, dass bei der Atemschutzausrüstung, wie etwa Maske und Sauerstoffversorgung, alles sitzt und es so zu keinen Unfällen kommen kann. | Bild: Jan Manuel Heß

