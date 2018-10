Markdorf vor 3 Stunden

Wenig Andrang bei Tauschbörse für Pflanzen der Sozialen Agenda

Zwei Tische standen voller Pflanzen und warteten darauf, in einen neuen Garten gesetzt zu werden. Doch das Interesse an der Tauschbörse der Sozialen Agenda Bermatingen im Mesnerhaus war jetzt im Herbst bicht so groß. Im Frühling herrscht bei der Aktion immer reger Andrang. Sie ist stets mit einem der monatlichen offenen Frühstückstreffs verknüpft.