Wenn der sommerliche August sich verabschiedet und der goldene September sich anschickt, ihm zu folgen, dann ist es wieder soweit und das Bermatinger Weinfest steht vor der Tür. Vom 30. August bis 1. September laden die Bermatinger Vereine auf den markgräflichen Festplatz am Fuße des Leopoldsberg zum 48. Bermatinger Weinfest. Neben den markgräflichen Weinen spielt die natürlich die Musik eine große Rolle.

Mit gleich zwei Auftritten wird der ausrichtende Musikverein Bermatingen am Wochenende dabei sein, wie die Vorsitzende Anna Reisch berichtet. „Am Samstag begleiten wir die Bodenseeweinprinzessin Pia Dreher musikalisch beim Einzug auf den Festplatz und geben im Anschluss ein Platzkonzert.“ Am Sonntagabend folgt der zweite Auftritt, dann treten sie als die „Dorfbachmusikanten“ im historischen Weinkeller auf und lassen das Weinfest ausgelassen enden. „Das ist immer noch mal so ein richtiger Höhepunkt, da tobt die Stimmung.“

An den drei Festtagen gibt es reichlich Blas- und Partymusik auf der Bühne am Festplatz sowie im historischen Weinkeller. Zum Auftakt spielt am Freitagabend ab 19 Uhr die Partyband „First Class“ auf der Hauptbühne. Am Samstag werden nach dem feierlichen Einzug der Weinprinzessin Pia Dreher dann ab 20 Uhr „Die Aichers“ im Weinkeller für Stimmung sorgen. Parallel spielt die Gruppe „Seefeuer“ auf der Hauptbühne. Der Sonntag steht ab 11¦Uhr ganz im Zeichen der Blasmusik: Mit einem zünftigen Frühschoppen startet der Musikverein Illmensee den Tag und ab 14.30 Uhr folgt der Musikverein aus Nenzingen.

Damit es für alle ein friedliches Fest wird, hat die Gemeinde Bermatingen – als Ortspolizeibehörde – eine sogenannte Allgemeinverfügung erlassen, die besagt, dass das Mitführen und der Konsum alkoholischer Getränke in der Öffentlichkeit sowie in Autos innerhalb eines bestimmten Umkreises von Freitag, 30. August, 18 Uhr, bis Montag, 2. September, 6 Uhr, während des Weinfestes untersagt ist.