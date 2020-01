von Christiane Keutner

Nicht nur der Wein hat bei der zweiten Glühweinwanderung des touristischen Arbeitskreises der Gemeinde geglüht, sondern auch die Wangen vieler Teilnehmer, die auf dem Premiumwanderweg Interessantes über den Wein erfuhren und geselliges Miteinander pflegten. Manche Teilnehmer waren zum wiederholten Mal dabei, viele Gäste waren erstmals dabei, sowohl Bürger aus der Region als auch Feriengäste. Über 90 Interessierte waren dabei, 20 mehr als im Vorjahr.

Weil während der Wanderung ein rauer Wind pfiff, freuten sich alle Beteiligten auf einen warmen Empfang im doppelten Sinn durch Familie Mayer am Kloster Weppach.

Salute! Meinrad Dilger (links) und Walter Eiermann aus Kluftern genießen die „technische Pause“. | Bild: Christiane Keutner

Diverse Destillate zur Verkostung

Der erste „technische Halt“, wie Meinrad Dilger es nannte, kam nach rund einem Kilometer sanften Aufstiegs. Seine ganze Familie war eingespannt und bot diverse Destillate zur Verkostung, Williams oder badischen Grappa, begleitet von Erläuterungen zu Weinlagen und der Arbeit der Weinbauern, die in der kalten Jahreszeit ansteht. Gewitzelt wurde über die „Sexfallen“: Die Pheromone gegen den Schädling Traubenwickler sind Duftstoffe, die die Männchen anziehen und verwirren. Dadurch sind diese nicht mehr in der Lage, Weibchen aufzuspüren und sich fortzupflanzen.

Über ein Brücklein und durch einen Tobel führte die Glühweinwanderung. | Bild: Christiane Keutner

Mit vereinten Kräften Kinderwagen durch den Tobel getragen

So ging es launig und lustig weiter und mit vereinten Kräften schaffte es sogar eine Familie mit Kinderwagen, einen Tobel zu durchqueren. Kerstin Amann aus Langenargen sagte: „Wir sind Weinliebhaber und wollten mal einen anderen Spaziergang unternehmen. Da bot sich die Glühweinwanderung durch die Reben an, bei der man auch die Natur genießen kann.“

Nach der Tour genossen die fröhlichen Wanderer Zopfbrot und warme Getränke, die hier Sibylle Dilger (rechts) ausschenkte. | Bild: Christiane Keutner

Teilnehmer wärmen sich an Heißgetränken und Lagerfeuer

Wie im vergangenen Jahr wurde Familie Mayer mit ihren Helfern vom Andrang überrascht. Marita Mayer verständigte ihre Tochter Mirjam, die hurtig Glühwein auffüllte: Zopfbrot in allen Variationen, gebacken von Familie Mayer und deren Verwandten und Freunden, stand bereit und die Teilnehmer wärmten sich innerlich mit Heißgetränken und äußerlich am Lagerfeuer. Einige folgten der Tradition und lobten den hübsch geschmückten Weihnachtsbaum, was mit einem Schnaps belohnt wurde, wie es der Brauch vorsieht.

Die achtjährige Rea (links) und die neunjährige Miriam aus Hepbach waren mit die jüngsten Teilnehmer. | Bild: Christiane Keutner

Gäste spenden für guten Zweck

Es raschelte und klimperte in den Spendenkässchen. Nur die Unkosten werden abgezogen, der Rest geht an die Gemeinde für einen guten Zweck. Barbara Raeder vom touristischen Arbeitskreis, die Interessantes über das Kloster Weppach zu erzählen hatte, freute sich über die große Resonanz. Auch Meinrad Dilger war ehrenamtlich im Einsatz: „Das macht mir Spaß.“ Gefragt nach einer Drittauflage, meinte er: „Solange es geht, mache ich das gern.“

Lateinamerikanisches Treffen: (von links) Pily, Mario und Georgina Bettenbühl aus Mexiko sowie Tania Bilbao und Carina Schlosshauer aus Argentinien lernten sich bei der Wanderung kennen. | Bild: Christiane Keutner

Wanderung als Kontaktbörse

Diesmal kam es bei der Weinwanderung sogar zu einer internationalen Begegnung. Tania Bilbao aus Argentinien lernte Beate Rölle beim Couchsurfing kennen, einer günstigen privaten Übernachtungsmöglichkeit. Sie erzählte so begeistert, dass ihre Mutter Carina Schlosshauer Deutschland unbedingt kennenlernen wollte, zumal sie deutsche Wurzeln hat: „Meine Eltern, die aus Schlesien stammen, haben mir so viel von Deutschland und von der schönen Weihnachtsatmosphäre erzählt, das wollte ich einmal erleben. Bei uns am Fuße der Anden hat es jetzt 38 Grad und an Weihnachten gibt es Fruchtsalat und Eis.“

So kam sie mit ihrer Tochter Tania eine Woche vor dem Fest an. Zum ersten Mal betrat die 65-Jährige deutschen Boden und besuchte zunächst ihre Schwester in Stuttgart. Anschließend verbrachten die beiden Frauen eine Woche in Bermatingen.

Da lag es auf der Hand, die Wanderung mitzumachen. Hier trafen sie die Mexikanerin Georgina, die ihren Mann Mario Bettenbühl, einen Ingenieur aus Köln, bei dessen Aufenthalt in Lateinamerika kennengelernt hatte. Im August waren sie nach Ittendorf gezogen. „Die Latinas verstehen sich, wir umarmen uns gleich“, sagte Carina Schlosshauer und freute sich auf ein Abendessen von Beate, der „tollen, lieben Seele“.