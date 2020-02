von Christiane Keutner

Mit einem Geschenkkorb und den Glückwünschen der Gemeinde sowie des Ministerpräsidenten waren Ortsvorsteher Jakob Krimmel und Bürgermeisterstellvertreter Hubert Sträßle zum Haus von Walter Koch gekommen, um ihm zu seinem 90. Geburtstag zu gratulieren. Beim Weißwurstfrühstück erfuhren sie, wie man bis ins hohe Alter körperlich und geistig fit bleiben kann.

Als 14-Jähriger musste er im Elsass Panzergräben ausheben

Geboren in Mannheim, aufgewachsen in Ludwigshafen, musste Walter Koch zum Kriegsende hin im Elsass als 14-Jähriger Panzergräben ausheben. Spannend und detailliert erzählte er von seiner eigenmächtigen Rückkehr nach Ludwigshafen: Sekunden nachdem er die Friedrich-Ebert-Brücke überquert hatte, wurde diese in die Luft gesprengt. „Das Leben besteht aus Zufällen“, sagte er sich seines Glücks bewusst.

Berufsleben in der Elektrobranche

Bei der BASF absolvierte er eine Lehre zum Elektrofacharbeiter, studierte Elektrotechnik, arbeitete bei der BBC, baute Kraft- und Umspannwerke sowie große Generatoren. Bei den Pfalzwerken, einem Stromanbieter, arbeitete er bis er 60 wurde und nutzte die Möglichkeit, vorzeitig aus dem Beruf auszuscheiden.

Bereits mit jungen Jahren ist Walter Koch begeisterter Segler

Der Bodensee hat ihn, der schon mit 19 Jahren begeisterter Segler war, nie losgelassen: 1967 bot sich die Möglichkeit, einen Liegeplatzes beim Yachtclub Meersburg (YCM) zu bekommen, und er segelte mit seinem Schwager zahlreiche Regatten am Gardasee, an der Ostsee, in Bayern und Österreich. Seit fünf Jahren segelt er nur noch privat, ist mit seiner zweiten Frau Alwina und/oder mit den zwei erwachsenen Enkeln oft auf dem See unterwegs. Froh ist er, dass seine einzige Tochter in Meersburg lebt, nachdem sie ihren Mann im YCM kennengelernt hat.

Sport spielt bis heute wichtige Rolle in seinem Leben

Warum Walter Koch geistig und körperlich so fit ist? Sein Leben lang war er positiv und sportlich: Erst spielte er Fußball (Auswahlspieler), dann Tennis, er fährt bis heute Ski in Lech, wo er auch schon mal mit dem Prinzen der Niederlande plauderte, flog bis er 65 Jahre als war Gleitschirm und läuft zwei Mal wöchentlich von Ahausen nach Ittendorf. „Ich esse alles, aber in Maßen, meine Frau und meine Enkel halten mich fit und ich habe gute Gene.“ Zudem rauche er nicht und trinken bedeute für ihn genießen.

Auch mit 90 Jahren ist Walter Koch sehr aktiv

Walter Koch ist nach wie vor neugierig, hat alle Erdteile bereist, bedient PC und Smartphone, liest gerne Krimis, fährt Auto. Dass der fröhliche Kurpfälzer stets gesund war, glücklich mit seiner Frau ist, weder Brille noch Hörgerät benötigt und auch noch mit den eigenen Zähnen kaut, macht andere neidisch. Dazu sagte er nur verschmitzt: „Dann habe ich alles richtig gemacht.“