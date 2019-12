Für die Mitglieder des Musikvereins Bermatingen (MVB) neigt sich eine intensive und ungewöhnliche Probenzeit dem Ende zu. Am kommenden Samstag, 14. Dezember, 20 Uhr, lädt der Verein zu seinem festlichen Weihnachtskonzert in das Dorfgemeinschaftshaus ein.

Ehemaliger Dirigent Martin Schmid springt für Jürgen Gitschier ein

In diesem Jahr wird das Konzert nicht unter normalen Voraussetzungen stattfinden, denn aus gesundheitlichen Gründen ist Dirigent Jürgen Gitschier gezwungen, eine Pause einzulegen.

Bermatingen Täglich Treff an einem „Fensterle“ des Adventskalenders Das könnte Sie auch interessieren

Als Ersatz hat Vorsitzende Anna Reisch einen guten alten Bekannten der Kapelle überreden können, einzuspringen: „Das Weihnachtskonzert ist das wichtigste Konzert bei uns im Jahr und da brauchten wir jemanden, den wir kennen, der uns kennt und dem wir uns anvertrauen können und dieser jemand ist unser ehemaliger Dirigent Martin Schmid, der gerne zugesagt hat.“

Die Vorfreude auf das Konzert ist groß

Für Martin Schmid selbst war die Zusammenarbeit mit dem MVB eine positive Erfahrung, wie er erzählt: „Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, wir haben in der Kürze der Zeit ein gehörfälliges und auch anspruchsvolles Programm auf die Beine gestellt, das auch den Musikern gefällt, das ist immer sehr wichtig. Ich persönlich freue mich sehr auf das Konzert am Samstag.“

Dirigent Martin Schmid erklärt Angelika Seyfried, wie und wo die Töne richtig sitzen müssen. | Bild: Jan Manuel Heß

„Lord of the Dance“ als besondere Herausforderung

Bei den Musikern war bei der Probe am Dienstagabend die Stimmung gelöst und heiter. Querflötistin Laura Dilger freut sich besonders auf das Stück „Lord of the Dance“: „Das wird bestimmt einer der Höhepunkte an dem Abend, denn die Melodie reißt jeden mit und es stellt gleichzeitig eine nicht zu unterschätzende spielerische Herausforderung für uns dar“, sagte sie.

Region So schön leuchtet es auf den Weihnachtsmärkten in der Region Das könnte Sie auch interessieren

Ähnlich sieht es die Vorsitzende, die zudem im Saxofonregister sitzt: „Das Stück wollten wir schon immer mal spielen, toll, dass es zusammen mit Martin dieses Jahr geklappt hat.“ Sie bedauere lediglich, dass sie für das Stück keine 40 Stepptänzer habe auftreiben können, meinte sie scherzhaft. „Die wären das I-Tüpfelchen gewesen.“

Zuhörer dürfen sich auf Zugabe freuen

Nicht verraten wird derweil, was man sich für die Zugabe ausgesucht hat, nur soviel möchte Anna Reisch preisgeben: „Es wird etwas alpenländisches mit viel Herz, die Zuhörer dürfen sich freuen.“