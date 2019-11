von Christiane Keutner

Ein neues Angebot soll es beim Verein „Miteinander im Mesnerhaus“ geben: Ein Reparaturcafé wird voraussichtlich im Januar starten. Das teilte Vorsitzender Herbert Grau bei der Jahresversammlung in der Weinstube Stecher mit. Da aber die Räume in der Begegnungsstätte Mesnerhaus nicht ausreichen, gewährt die Pfarrgemeinde Unterschlupf. Am Dienstag, 26. November ist im Mesnerhaus eine Infoveranstaltung für die Helfer geplant.

Der Vorstand Vorsitzender des Vereins „Miteinander im Mesnerhaus“ ist Herbert Grau, seine Stellvertreterin Sonja Heger, Schriftführerin Henriette Kurz, Schatzmeisterin Dorothee Berning. Der Verein hat 113 Mitglieder. Weitere Informationen im Internet: www.mesnerhaus.de

Adventszauber im Mesnerhaus

Am Samstag darauf beginnt um 17 Uhr der Adventszauber im Mesnerhaus. „Es ist eine offene Veranstaltung, alle sind willkommen, man muss nicht dem Verein angehören“, lädt Herbert Grau jeden Interessierten zum gemütlichen Abend ein, der von Herbert Stengele musikalisch umrahmt wird.

Rückschau auf Ereignisse und Veranstaltungen 2019

Grau erinnerte an die Überlegungen zur neuen Internetseite des Vereins und zu der Satzungsänderung, die erforderlich ist, um die Gemeinnützigkeit des Vereins zu erhalten. Weitere Themen waren die Vorstellung der neuen Jugendbeauftragten Katja Dannecker sowie die Veranstaltung Tage alter Musik, bei der Mitglieder von „Miteinander im Mesnerhaus„ bewirtet hatten: „Die geringe Besucherzahl rechtfertigte nicht den Aufwand. 2021 muss die Bewirtung neu überdacht werden“, resümierte der Vorsitzende.

Der Vorstand des Vereins „Miteinander im Mesnerhaus“, von links: Sonja Heger, stellvertretende Vorsitzende, Kassiererin Dorothee Berning, Vorsitzender Herbert Grau und Karl-Heinz Berning (Boulespiel) als Vertreter der Beisitzer. | Bild: Christiane Keutner

Ulrike Eisele und Edith Weber übernehmen Pflege der Rosen im Außenbereich

Er appellierte an alle, die Räume, besonders die Sanitäreinrichtungen, im Mesnerhaus sauber zu verlassen. Seinen Dank sprach er Mihaly Orosz aus, der bisher die Rosen vor dem Mesnerhaus gepflegt hatte und diese Aufgabe nun nicht mehr ausüben kann. Ulrike Eisele und Edith Weber übernehmen vorerst. Erfreuliches hatte der Vorsitzende in Bezug auf den Ziegelaustausch auf dem Schuppendach zu berichten: Wider Erwarten reichen die Ziegel vom alten Hallenbad auch für die zweite Dachhälfte, die nun 2020 gedeckt werden soll.

Ins Reparaturcafé wollen sich auch die Frauengemeinschaft und die Ministranten mit Kaffee und Kuchen und Bewirtung einbringen; der Erlös fließt in die Kasse der Ministranten. „Weitere Helfer sind gerne gesehen, auch Nichtmitglieder“, betonte Herbert Grau.

Gruppe Medien-Treff Hans-Joachim Pagel ist für den Seniorentreff zuständig – inzwischen in der zehnten Saison. 80 Teilnehmer gab es bisher. Begonnen wurde mit Kursen, zuletzt reichten Stammtische. Treff ist jeden letzten Mittwoch im Monat (außer im Dezember und in den Sommerferien). Die Resonanz sei sehr gut; tägliche Probleme mit PC und Smartphone treiben die Hilfesuchenden ins Mesnerhaus: „Wir erzielen mit minimalem Aufwand große Wirkung“, sagt Hans-Joachim Pagel. Jeder könne sein Laptop oder Smartphone mitbringen.

Er wünsche sich auch mehr Besucher beim monatlichen Mesnerhaustreff: „Hier kann sich jeder austauschen und Themen vorschlagen. Das ist fast ein wenig wie ein Stammtisch.“

Gruppe Berm-Agenda Birgit Grau sucht gemeinsam mit Ute Großmann neue Mithelfer für die Berm-Agenda, die eine Plattform bietet, um zwanglos Kontakt zu knüpfen. Die Gruppe organisiert jeden dritten Donnerstag im Monat von 9.30 bis 11.30 Uhr den Frühstückstreff, der sich an Frauen wie Männer richtet und bei Aktionen wie Vorträgen, Pflanzenbörse, Musikunterhaltung oder Basteln mit rund 25 Gästen sehr gut besucht sei, wie Birgit Grau erzählt. Die Gruppe betreut auch die Bücherei und das offene Bücherregal.

Gruppen suchen Unterstützer

Carola Uhl übermittelte den Dank von Bürgermeister Martin Rupp für die Aktivitäten des Vereins und die Betreuung des denkmalgeschützten Hauses, in dem durch die unterschiedlichen Gruppen wie die Berm-Agenda oder Bürger füreinander viele Generationen ein Zuhause gefunden hätten.

Bürger füreinander Carola Uhl ist bei Bürger füreinander aktiv. Die Gruppe betreut 48 Geflüchtete und unterstützt sie beim Lernen für die Sprachprüfung. Unter den Helfern seien acht pensionierte Lehrer und andere Personen, erzählt Carola Uhl. Enge Freundschaften seien entstanden. Vier Mal jährlich gibt es ein Begegnungscafé. Die Bereitschaft fürs Engagement sei rückläufig. Von 24 Ehrenamtlichen 2016 seien aktuell 15 aktiv. 1000 Einsätze habe es 2016 gegeben, aktuell seien es 500. Helfer sind auch hier gesucht.

Diese freuen sich stets über neue Helfer, die bei den Aktivitäten der Gruppen unterstützen, wie die jeweiligen Verantwortlichen erzählten.