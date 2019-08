Noch einmal gaben Wetter, Helfer und die Mitglieder des Musikvereins Bermatingen alles, um am dritten Tag mit dem Feierabendhock das Torkelfest zu einem gelungenen Abschluss zu bringen. Wieder waren zahlreiche Helfer vor und hinter den Kulissen beschäftigt und trugen dafür Sorge, dass immer genug frisch gebackene Dinnele zubereitet werden oder die Getränkestände immer mit ausreichend Nachschub versorgt sind.

Video: Jan Manuel Heß

Kisten schleppen, spülen oder bedienen

Zwei der Helfer waren Pirmin Dilger und Fabian Dilger. Beide wurden nicht müde und schleppten kistenweise die zunächst vollen, dann in der Regel leeren Flaschen in die Sammelbereiche. Durch die Hände von Michael Kreutter im Spülbereich ging an diesem Abend wohl einiges an Besteck und Tellern: „Ich finde die Aufgabe okay, hier kann ich schaffen und muss nicht bedienen.“ Dafür gab es dann auch von den Musikern des Musikvereins Bermatingen, da sie diesmal für die musikalische Unterhaltung sorgten, einen großen Dankesapplaus. Die Vorsitzende Anna Reisch sagte: „Ohne diese vielen Helfer, nur mit unseren Vereinsmitgliedern, wäre ein solches Fest nicht zu stemmen. Wir können uns gar nicht genug bei allen bedanken.“

Die befreundeten Paare Vito und Silke Alvino und Mathias und Vanessa Brutsch hatten am Feierbandehock ihren Spaß. Sie genossen die Musik und die herrliche Stimmung auf dem Weingut Dilger in dieser lauen Sommernacht. | Bild: Jan Manuel Heß

Schunkeln, mitsingen, anstoßen

Wenn die Organisation stimmt, merken das auch die Festgäste und entsprechend wirkt sich das auch auf die Stimmung aus. Die jedenfalls war an diesem Montagabend prächtig. Es wurde geschunkelt, mitgesungen, angestoßen und immer wieder auch getanzt. „Es ist wirklich ein toller Abend, mein Mann und unsere Freunde haben richtig Spaß“, resümiert Sieglinde Velte aus Heiligenberg, bevor es sie wieder auf die Tanzfläche zieht. Auch Vito Alvono und seine Frau Silke genießen den Abend. Sie haben sich mit ihren Freunden Mathias und Vanessa Brutsch auf dem Fest verabredet. „Der Hock ist einfach immer der beste Abend beim Tokelfest, die Stimmung ist mehr gemütlich“, sagt Vito Alvino.

Nach zwei Festtagen mit diversen Kapellen aus der Region sorgte der Musikverein Bermatingen am Montag beim Feierabendhock selbst für die Unterhaltung. | Bild: Jan Manuel Heß

Der Trick mit den Fensterabziehern

Wenn dann – recht spät – ein paar Regentropfen vom Himmel fallen, ist das weder für Musiker noch für die Besucher ein Grund, fluchtartig das Fest zu verlassen. Man rückt einfach etwas enger unter den Schirmen und Vordächern zusammen. Nach dem Regenschauer kommt dann ganz schnell die gute Organisation wieder zum Tragen, wenn in Windeseile mit Fensterabziehern und Handtüchern Tische und Bänke abgetrocknet werden. Wofür sich die Vorsitzende Anna Reisch und die Festwirtin Katja Fröhlich nicht zu schade sind und gleich selbst mit Hand anlegen. „Das bringt die Erfahrung der vergangenen Jahre, mit den Abziehern geht es einfach schneller“, so Fröhlich.