"In den ersten vier Klassen passiert gerade sehr viel, wenn es um die Entdeckung digitaler Medien geht", konstatierte Christian Schmidt, medienpädagogischer Referent am Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, zu Beginn seines Vortrags "Erste Schritte im Internet" in Bermatingen. Was folgte, war ein interaktiver Austausch mit dem Publikum, in dem Schmidt die Faszination, aber auch die Risiken hinter den beliebtesten Internetdiensten und -angeboten vermittelte. Darüber, dass sich an diesem Abend lediglich zwanzig interessierte Eltern und Pädagogen im Foyer der Grundschule einfanden, war der einladende Elternbeirat allerdings enttäuscht. Doch diejenigen, die dort waren, erhielten praxisnahe Tipps für eine verantwortungsbewusste, kritische und kreative Mediennutzung in der Familie.

Willi Probst, Vater zweier Grundschüler, bietet gemeinsam mit seiner Frau Manuela und seiner Schwester Monika Carpenter Computerkurse für Dritt- und Viertklässler in der Schule an. Er sah sich durch die Aussagen Schmidts in der eigenen Vorgehensweise bestätigt: "Auch wir erstellen Internetregeln. Bei uns im Kurs geht es ums Programmieren mit grafischen Blöcken auf einfache Art und Weise. Ebenso üben wir die Fingerfertigkeit mit der Maus. Ich finde es faszinierend, wie kreativ die Kinder mit dem Malprogramm umgehen. Diese Kreativität war auch ein Aspekt des Vortrags." Dass Schmidt auf die Vorbildfunktion der Eltern hinwies, fand ebenfalls Probsts Zustimmung.

Kritisch äußerte sich hingegen Hans-Peter Rottler aus Überlingen: "Im realen Leben nimmt die Konzentrationsfähigkeit der Schüler ab. Die kindliche Aufmerksamkeit scheint sich vermehrt auf die Mediennutzung zu beziehen." Dieser Beobachtung stimmte der Referent zu: "Es gibt die Hypothese, dass nachlassende Konzentrationsfähigkeit mit der Mediennutzung in Verbindung steht. YouTube-Filme dauern in der Regel fünf bis zehn Minuten. Auch die verschiedenen Chats bedienen eine sehr schnelle Kommunikation, die aus kurzen Nachrichten besteht", fügte er ergänzend hinzu. "Eine längere Konzentration ist hier nicht gefordert."

Martina Michl, Erzieherin im Kindergarten St. Jakobus in Ahausen, interessierte sich für einen bewussten Medieneinsatz in ihrer Einrichtung. Hier erteilte Schmidt den Rat, in dieser Altersgruppe doch eher auf Bücher zurückzugreifen. Dreijährige könnten mit Bildschirmmedien noch nicht umgehen, da die gesendeten Reize ungefiltert auf sie einströmen, gab er zu Bedenken. Natürlich ließen sich Medien auch schon bei Vorschulkindern pädagogisch sinnvoll einsetzen, etwa, wenn man ihnen, nach einem Ausflug in den Wald, die nicht gesehenen Rehe auf einem kurzen Film im Internet zeigt. Dies solle jedoch nur ausnahmsweise geschehen.

Resümierend empfand Elternbeirätin Susanne Suchy den von Schmidt präsentierten Überblick zu diversen Angeboten im Netz hilfreich, der Eltern dabei unterstütze, eine bewusste Mediennutzung gemeinsam mit ihren Kindern anzugehen. Und Hans-Peter Rottler bescheinigte Schmidt, die mit dem Thema einhergehende Problematik kompetent und verständlich vermittelt zu haben, sodass selbst Kritiker dem Ganzen etwas abgewinnen konnten.

