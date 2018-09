von Christiane Keutner

Bermatingen-Ahausen (keu) Unmut im Ortschaftsrat: Karsten Küpfer, LBU, monierte, dass die Bühne am Dorfplatz über dem Mühlbach immer noch stehe. Er erinnerte an die Vereinbarung, die an die Zusage des Landratsamts, an dieser Stelle einen Platz für die Musiker beim Mostfest errichten zu dürfen, verknüpft war: Wenige Tage vor dem Fest dürfe die Bühne auf- und innerhalb weniger Tage müsse sie wieder abgebaut werden. "Das hat nur im ersten Jahr funktioniert", sagte Küpfer. Im zweiten habe man die Bühne bis zum Jakobifest belassen, nun seien drei Monate vergangen und sie stehe immer noch.

Gespräch mit zwei Vorstandsmitgliedern

Ortsvorsteher Jakob Krimmel gab ihm Recht: Nach Absprache mit dem Bürgermeister habe man die Bühne bis zum Jakobifest stehenlassen dürfen; das Fest sei nun ausgefallen. Der Musikvereinsvorsitzende sei mit Nachdruck aufgefordert worden, die Bühne abzubauen, doch es sei sein Unfall dazwischengekommen. Nach einem Gespräch mit zwei Vorstandsmitgliedern sei nun geplant gewesen, das mobile Bauwerk am vergangenen Samstag zu beseitigen; nun soll sie diesen Samstag endgültig abgeräumt werden.

Karsten Küpfer kritisierte, dass man extra einen Baum gefällt habe, um die Errichtung zu ermöglichen. Er monierte das inzwischen verdorrte Gestrüpp und war der Ansicht, dass man nicht darum betteln müssen sollte, dass die Bühne entfernt werde. Er habe auch vom Ansinnen gehört, man wolle die Bühne ganzjährig dort belassen. Das habe er auch gehört, so Krimmel.

Nicht an die große Glocke hängen

Während Karl Volz, CDU, den späten Abbau mit der Personalnot erklärte und meinte, man müsse die Angelegenheit nun nicht an die große Glocke hängen, verwies Karl Hafen, FW, ebenfalls auf die in Anspruch genommenen Hauptverantwortlichen. Auch er war der Meinung, die Bühne solle nur innerhalb eines festen Zeitraums stehenbleiben.

