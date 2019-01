von Christiane Keutner

So ungewöhnlich wie das Instrument heutzutage ist auch das Konzert, das das Akkordeonorchester Salemertal am kommenden Sonntag, 6. Januar, um 19 Uhr im BürgersaalAhausen geben wird: Die Musiker treten zusammen mit der A-Cappella-Gruppe Lautstark auf und vermitteln mit einem breit gefächerten Programm einen Einblick in die Vielfältigkeit des Instruments und der Stimme.

Die acht Mann umfassende A-Cappella-Band Lautstark überzeugt mit guten Stimmen, Witz und Charme. | Bild: Christiane Keutner

Hätten die Akkordeonspieler nicht so viel Spaß am Musizieren gehabt, wäre ein Auftritt in dieser Form nicht möglich. Ursprünglich als Orchestergruppe in der Musikschule Salem organisiert und dort deren Aushängeschild, waren sie nach dem Weggang des damaligen Schulleiters und Dirigenten mit einer neuen Situation konfrontiert, begleitet von leichten Disharmonien und Diskussionen, so der stellvertretende Vorsitzende Peter Sailer aus Ahausen. Aufgeben oder weitermachen? Falls Fortsetzung, in welcher Form? Die Überlegungen mündeten schließlich in dem Beschluss, im Oktober 1991 einen eigenen Verein für die damals 20 Spieler zu gründen.

Die Gemeinde Salem stellte einen Raum im Keller des Rathauses zur Verfügung, das Probelokal teilten sie sich mit dem Neufracher Männerchor. Mit dem Bau des Prinz Max wurde aus dem Proberaum Archivkeller und die Musiker und Sänger zogen ins neue Dorfgemeinschaftshaus. Dort proben sie jeden Mittwochabend. Tonangebend als Dirigent, Spieler oder Vorsitzender waren und sind unter anderem Mitglieder der Familie Staneker aus Untersiggingen. Vier Kinder hatten vor annähernd 50 Jahren bei Musiklehrer Bruno Groß das Akkordeon erlernt. Heute spielen noch Hermann Staneker, sein Bruder und seine Schwägerin im Orchester und vermitteln mit insgesamt elf Spielern bei vier, fünf Auftritten im Jahr die Faszination des Akkordeons.

Von unterhaltend bis klassisch

"Man kann mit nur einem Instrument Unterhaltungsmusik machen, Alleinunterhalter sein. Mit Trompete und Saxofon geht das nicht", schwärmt Hermann Staneker auch von der Literatur. Sie passt zum Frühschoppen und in die Kirche, ist unterhaltend oder auch klassisch geprägt, mal melancholisch, dann wieder heiter, laut und leise. So notgedrungen Staneker den Vorsitz übernommen hat, damit es weiterging, erging es auch Karl Bender, 73, aus Überlingen-Nußdorf, der in die Bresche sprang, als ein neuer Dirigent gesucht wurde. Nun sucht er seit annähernd 15 Jahren die Stückle aus, studiert sie ein und möchte die Gruppe nicht mehr missen. Vom Akkordeon ist er ohnehin angetan: "Ich brauche niemanden, der mit mir spielt, und ich kann dabei noch singen. Das kann ich mit keinem anderen Instrument!"

Bei aller Leichtigkeit, die beim Spielen "rüberkommt", das Akkordeon ist schwer zu erlernen: Während die linke Hand die Bässe greift, spielt die rechte die Melodie; dazu muss man die "Quetsche", wie sie im Volksmund genannt wird, ziehen und drücken, damit durch die Luft ein Ton entsteht. Das alles hält jung und beweglich, denn im Gehirn entstehen Verknüpfungen, weiß auch Peter Sailer aus Ahausen, 65, stellvertretender Vorsitzender und Gründungsmitglied: "Man bleibt einfach geistig fit!" Er schätzt darüber hinaus die Klangfülle, die tolle Kameradschaft, den Zusammenhalt und die Kreativität im Verein und ist stolz auf das Repertoire: Fünf bis sechs Stunden könnte das Orchester spielen – ohne eine Wiederholung.

Weitere Mitspieler werden gesucht

Die Akkordeonisten spielen zum Frühschoppen, wirken beim Theater im Tal in Urnau mit, musizieren in der Kirche und auf freien Plätzen. Sie sind 25 bis 70 Jahre jung und wünschen sich weitere Mitspieler. Die sind rar, seitdem Frauen auch Blasmusikinstrumente erlernen dürfen. "Früher war das den Jungen und Männern vorbehalten; deswegen gab es damals überwiegend Frauen bei den Akkordeon-Spielern", weiß Hermann Staneker, 55.

Er freut sich auch über die A-Cappella-Gruppe Lautstark: "Die ist der Hammer!" Das haben die acht professionell auftretenden Hobbysänger auch 2018 im fast überfüllten Kulturkessel bewiesen. Ihre Show zeichnet sich durch Sing- und Spielfreude aus, gepaart mit Witz und Charme. Das Publikum darf sich in Ahausen auf einen schwungvollen Abend freuen.