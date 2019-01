von Christiane Keutner

Bermatingen – In Sachen Gesundheit geht es dem Turnverein Bermatingen (TVB) ausgezeichnet – und das im wörtlichen wie übertragenen Sinn: Er wurde mit der Auszeichnung des Deutschen Turnerbunds, dem "Pluspunkt Gesundheit", bedacht. Alle drei Jahre muss die Auszeichnung neu beantragt, müssen aktuelle Lizenzen und Fortbildungen nachgewiesen werden. "Besser kann die neue Sportsaison 2019 für den Verein und seine Mitglieder nicht beginnen", freut sich dessen sportliche Leiterin Karin Poisel.

Lizenz für Übungsleiter muss regelmäßig erneuert werden

Das Qualitätssiegel stehe für besondere Gesundheitsportangebote in Vereinen. Neben den genau definierten Kernzielen solcher Angebote spiele vor allem die Qualifikation der Übungsleiter eine große Rolle. Hierfür ist eine Übungsleiterlizenz der zweiten Stufe notwendig, die in regelmäßigen Abständen erneuert werden muss. Um die erste Lizenzstufe mit Abschluss Trainer C zu erhalten, müssen die Anwärter eine dezentrale Ausbildung absolvieren: Das bedeutet zwei Wochen Sportschule mit Prüfung in Theorie und Praxis.

Mit der zweiten Lizenzstufe erarbeitet man sich den Trainer B, beispielsweise für die allgemeine Gesundheitsvorsorge. Auch hier sind wieder zwei Wochen Sportschule mit entsprechender Prüfung zu absolvieren. "Man kann sich auf Haltung und Bewegung oder Herz und Kreislauf oder auf den Bereich Hochaltrige spezialisieren", erklärt die TVB-Leiterin.

Neben dem "Pluspunkt Gesundheit" kann der Turnverein auf ein weiteres Plus verweisen: "Wir haben ein hervorragendes Geräteangebot. Wir greifen gute Trends auf und beschaffen die entsprechenden Hilfsmittel, um Neues anzubieten und die Übungen variantenreich zu gestalten. Gesundheit soll schließlich auch Spaß machen!"

Dance- und Fitnessmix auch für Jugendliche

Spaß macht es auch den Pluspunkt-Übungsleiterinnen. So betreuen zum Beispiel Sabine Homburger und Edeltraud Reder je drei Gruppen mit unterschiedlichen Trainingszielen. Jeweils eine Frauengruppe in verschiedenen Altersstrukturen trainieren Maria Simonis, Conny Gagliardi, Elke Hilpert und Karin Poisel. Katja Dannecker ist es wichtig, schon die Jugendlichen beim Dance- und Fitnessmix richtig anweisen zu können. Dies war für sie Ansporn, die Ausbildung für die dafür notwendige zweite Lizenz zu absolvieren.

Verein sucht neue Übungsleiter

"Dem Turnverein Bermatingen ist es ein großes Anliegen, seine Riegen- und Übungsleiter gut ausgebildet zu wissen; er unterstützt diese in jeglicher Hinsicht", betont Karin Poisel. Interessierte, die sich gerne in irgendeiner Art sportlich einbringen möchten, seien sehr willkommen. Sie können sich als Helfer, Kampfrichter oder, falls es die Hallenkapazität zulässt, mit neuen Ideen einbringen.