Bürger und Feriengäste dürfen sich freuen: Der Touristische Arbeitskreis Bermatingen hat sich für 2020 wieder einige Veranstaltungen ausgedacht und setzt dabei auf Bewährtes und Neues. „Ein Highlight wird sicher die Krimi-Wanderung auf dem Premiumwanderweg“, glaubt Sarah Berenbold, Vorsitzende des Touristischen Arbeitskreises, dessen rund 20 Mitglieder „sehr kreative Köpfe“ seien und sich ideenreich einbringen. „Unser Programm ist vielfältig und jede Alterskategorie wird berücksichtigt.“

Regelmäßige Weinproben ab 20. März

Weinselig wird es bei den Weinproben, die das Landgasthaus Zollerstuben ab März einmal monatlich anbietet, erstmals am 20. März. Die von Wolfgang Schäfer vom Staatsweingut Konstanz moderierte Veranstaltung mit sechs verschiedenen Bodensee-Weinen und Vesper ist zur festen Größe im Terminkalender geworden.

Matthias Mutter stellt sein Opel-Museum vor

Einer steten Besucherzahl kann sich sicher auch Matthias Mutter erfreuen, wenn er am 29. April die Tore zu seinem Opel-Museum mit den schmucken, selbstrestaurierten Oldtimern öffnet. Er erzählt die Geschichte des Traditionsunternehmens, lässt die Besucher unter die Motorhauben schauen und hat manche Anekdote auf Lager.

Mit Hermann Zitzlsperger auf den Spuren des Künstlers Erich Kaiser

Für Historie anderer Art ist Hermann Zitzlsperger prädestiniert: Am 25. Mai nimmt er Interessierte mit auf einen Spaziergang zu den Winkeln und Plätzen, an denen der Bermatinger Künstler Erich Kaiser seine Bleistiftzeichnungen fertigte. Zitzlsperger erläutert auch dessen gemeindeprägende Skulpturen.

Musik und Poesie der Hildegard von Bingen

Für weitere Abwechslung sorgt am 11. Juni in der Pfarrkirche St. Georg ein Konzert mit Musik und Poesie der Hildegard von Bingen. Die Zuhörer können sich auf ungewöhnlichen Gesang und Instrumente wie Fidel, Harfe, Portativ und Quintern freuen. Naturerlebnisse und Pflanzenkenntnisse auf dem Premiumwanderweg vermittelt am 13. Juni Bodensee-Guide und Kräuterexpertin Moni Müller bei einer Wildkräuterwanderung.

Miträtseln bei der Krimiwanderung ausdrücklich erwünscht

Anders wild soll es am 28. Juni bei der Krimiwanderung mit dem Titel „Schüsse auf den Bermatinger WaldWiesen“ zugehen. Auf der neun Kilometer langen Strecke wird Anne Grießer Kriminalgeschichten präsentieren – Miträtseln ist ausdrücklich erwünscht! Es gibt einen Willkommenstrunk und Verpflegung unterwegs sowie ein Kiminal-Dinner im Abschluss.

Über alte Bräuche in Bermatingen und den Kapitelsjahrtag informiert Hermann Zitzlsperger am 4. Juli.

Kino-Open-Air und Töpfern bei Ulla Neumann

Nicht wegzudenken ist das Kino-Open-Air mit dem Kulturkessel. Film und Musik gibt es am 18. Juli. Wer sich kreativ ausleben will, ist am 6., 13. und 18. August bei Ulla Neumann gut aufgehoben. Sie lädt Erwachsene und Kinder in ihre Töpferwerkstatt zum Modellieren mit Ton ein.

Auch die Weinwanderungen stehen wieder auf dem Programm des Touristischen Arbeitskreises Bermatingen. | Bild: Christiane Keutner

Weinwanderungen mit Meinrad Dilger

Die Torkelfest-Weinwanderung am 8. August und die Weinfest-Wanderung am 5. September werden von Meinrad Dilger geführt und mit vielfältigen Erklärungen zur Geschichte und zum Weinanbau Bermatinges bereichert. Zwei Weingüter offerieren Kostproben und weitere Informationen.

Szenen aus der Vergangenheit und mittelalterliche Musik mit „Die Sueben“

Themenoffen ist noch der Tag des offenen Denkmals am 13. September mit Hermann Zitzlsperger. Zu markanten Ansichten des Linzgaus wird er am 27. September kurze Szenen aus der Vergangenheit erzählen und Helga Zitzlsperger trägt Geschichten aus der Sammlung von Bernhard Möking vor. „Die Sueben“ umrahmen die Veranstaltung mit mittelalterlichen Musikstücken.

Tanz in den Herbst mit dem Duo „Micados“

Tanzbegeisterte treffen sich am 18. Oktober beim Tanz in den Herbst im Dorfgemeinschaftshaus mit dem Duo „Micados“. Ein Termin während der Apfelwochen muss noch für die Zweitauflage des Apfelmenüs im Kloster Wepach gefunden werden.