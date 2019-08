Erlesene Weine, reichlich Blasmusik und jede Menge gute Unterhaltung wird es am bevorstehenden Wochenende auf dem Bermatinger Torkelfest geben. Zum Auftakt wird in diesem Jahr etwas ganz Besonderes geboten, wie Anna Reisch, Vorsitzende des ausrichtenden Musikvereins Bermatingen, verheißungsvoll ankündigt: „Die Schäfflergesellschaft Nonnenhorn wird ihren traditionellen Schäfflertanz, den sie nur alle sieben Jahre aufführt, auf dem Festplatz des Weinguts Dilger vorführen, musikalisch begleitet vom Musikverein Nonnenhorn.“ Wer also nicht bis 2026 warten möchte, um die Tänzer, Reifenschwinger, Küfer und Spaßmacher der Schäfflergesellschaft Nonnenhorn zu sehen, „sollte sich das nicht entgehen lassen“, so Reisch weiter.

Danach geht es zünftig mit dem „Krainer Express“ weiter. Die sechs Vollblutmusiker sind im ganzen süddeutschen Raum dafür bekannt, mit ihrer Oberkrainer-Stimmungsmusik für jede Menge Spaß auf und vor der Bühne zu sorgen.

Der Sonntag beginnt um 11¦Uhr mit einem Frühschoppenkonzert und dem MV Roggenbeuren. Ab 15¦Uhr spielt der MV Kluftern zum Unterhaltungskonzert auf. Zur Einstimmung auf den Abend werden um 18.30 Uhr die Jungs von „Echt Brass“ musikalisch einheizen, bevor der MV Riedheim übernimmt und für Unterhaltung sorgt. Am Montagabend werden die Gastgeber dann selbst auf der Bühne Platz nehmen und zum traditionellen Feierabendhock aufspielen. „Wir freuen uns an allen Tagen auf tolles Wetter, viele Besucher und ausgelassene Stimmung“, frohlockt Anna Reisch.

Sozusagen als „Warm-Up“ wird es – nach dem Erfolg aus dem vergangenen Jahr – wieder eine Weinwanderung auf dem Premiumwanderweg geben. Die Wanderer dürfen sich unterwegs auf Kostproben der Weine von den Weingütern Dilger und Markgraf von Baden freuen. Für einen Kostenbeitrag von 3¦Euro erhält jeder Teilnehmer ein Glas, das anschließend zum kostenlosen Eintritt auf dem Torkelfest berechtigt. Treffpunkt ist am Samstag, 3.¦August, um 15¦Uhr beim Rathaus Bermatingen. Die Besucher dürfen sich neben den köstlichen und preisgekrönten Dilger-Weinen natürlich auch wieder an allen drei Tagen auf ein breit gefächertes Essensangebot freuen.