Sprungbrett-Werkstatt

Die gemeinnützige Sprungbrett-Werkstatt ist eine Rehabilitationseinrichtung und ermöglicht Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, wieder am Arbeitsleben teilnehmen zu können. Hier arbeiten mehr als 60 Menschen in der Töpferei, Weberei und in drei industriellen Arbeitsgruppen. Informationen im Internet: www.sprungbrett-werkstätten.de