Sie gehören mit ihren seltenen Konzerten zu den musikalischen Höhepunkten im Veranstaltungskalender des Kulturkessels: The See Sisters, die nicht nur den musikalischen Schmiss der swingenden 40er Jahre auf die Bühne des Klavierzimmers zauberten, sondern auch ein Lächeln in die Gesichter der Zuschauer. Die drei Schwestern vom See und ihr Vintage-Swing sind längst keine Unbekannten mehr in der Bodenseeregion und entsprechend groß war der Andrang. Begleitet wurden die drei von „Mr. Lobiton“ (Lothar Binder) an der Gitarre und „Mr. Hucksley“ (Hartmut Heinzelmann) am Bass.

Sisters überzeugen mit Gesang und Choreografie

Die Art, wie sie sich auf der Bühne bewegen, wie sie ihre Lieder interpretieren und wie sie mit ihrem Publikum spielen, ergibt eine ganz besondere Melange. Alle drei der Sisters sind wahre stimmliche Könnerinnen. Mit ihrem dreistimmigen „Closed harmony“-Satzgesang bringen sie die Füße im Publikum zum Wippen, mit ihrer Choreografie gestalten sie ein wunderbar bewegtes Bühnenbild.

Jacky (Janine Firges), Peggy (Dagmar Egger) und Grace (Siggi Juhas) möchten allein schon wegen ihrer Stimmen überzeugen, doch die Detailverliebtheit – angefangen bei den aufwendig ondulierten Locken, bis hin zu ihren Kostümen – mit denen sie sich zurechtgemacht hatten, machten den Auftritt zu einem Erlebnis und das Klavierzimmer zu einem authentischen Nachtclub der 40er Jahre.