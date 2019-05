Seit gut vier Wochen ist es unübersehbar, die Arbeiten für die Erneuerung und Sanierung am Bermatinger Sportplatz haben begonnen. Von den drei Vereinen, Sport- und Turnverein sowie Tennis-Club, wurden in einer Gemeinschaftsaktion Hecken entfernt, die Tartanbahn eingerollt, die Bettonplatten der Tribünensitzreihen verladen und weggebracht und das Pflaster im Turnhallenbereich abgebaut.

Die alte Tartanbahn hat nun ausgedient und wartet zusammengerollt auf ihren Abtransport. | Bild: Jan Manuel Heß

In der Gemeinderatssitzung vom 11. Dezember vergangenen Jahres wurden bereits 16 Gewerke an Handwerksbetriebe vergeben. Nun hat das ausführende Architekturbüro Krimmel zwei weitere Gewerke ausgeschrieben, die in der jüngsten Gemeinderatssitzung nun – zur Freude aller – erfolgreich vergeben werden konnten. Dabei handelt es sich um die Pfosten-Riegel-Fassade des Pavillons sowie die Schlosserarbeiten.

Bermatingen Drei Vereine packen gemeinsam an: Mitglieder des Turnvereins, Sportvereins und Tennisclubs leisten Arbeitseinsatz für neue Sportstätte Das könnte Sie auch interessieren

Für das erste Gewerk reichten von vier angefragten Firmen zwei ein Angebot ein, hierbei lag die Firma Güthler Glasfassaden aus Lauben mit rund 135.000 Euro am günstigsten. Mit einem Angebot über rund 78.000 Euro erhielt die Firma Metallbau Vogler aus Pfullendorf den Zuschlag der Gemeinde für das zweite Gewerk.

Ausreichend Angebote erhalten

Bürgermeister Martin Rupp hob hervor, dass "wir nach den Erfahrungen des vergangenen Jahres froh sind, ausreichend Angebote erhalten zu haben, die sich dazu auch noch im Kostenrahmen befinden".

Bermatingen Vereinsheim kann gebaut werden: Bermatinger Sportvereine einigen sich auf Einsparungen Das könnte Sie auch interessieren

Im Juli vergangenen Jahres war die Gemeinde gezwungen, die Ausschreibungen für das neue Vereinsheim, die Neugestaltung der Sportanlagen sowie die Erweiterung der bestehenden Turnhalle nebst Tribünenanlage mit Umkleidekabinen, aufzuheben.

Bermatingen Kosten für Vereinsheim und Tribüne am Sportplatz explodieren Das könnte Sie auch interessieren

Grund waren die enormen Kostensteigerungen von mehr als 160 Prozent gegenüber der ursprünglichen Kalkulation, verursacht durch die anhaltend gute Baukonjunktur. Die Gemeinde entschied sich deshalb für eine Neuausschreibung mit einem späteren Baubeginn in diesem Jahr. Damit wollte man mehr und günstigere Angebote erhalten, was teilweise auch erreicht wurde.

Der neue Pavillon und die überdachte Tribüne mit Umkleidekabinen bilden den Abschluss der Bermatinger Sportstättenkonzeption. | Bild: Architekturbüro Krimmel

Konkret heißt das, dass die Kosten für den Platz aktuell mit 105.000 Euro statt rund 300.000 Euro veranschlagt werden. Weitere Einsparungen konnten unter anderem bei der Trekkingbahn (10.500 Euro statt 40.000 Euro) sowie durch den Verzicht auf das Anlegen eines Trainingsplatzes erzielt werden. Einen großen Beitrag zum Gelingen leisteten auch hier die drei Sportvereine, mit denen in konstruktiven Beratungen nicht unerhebliche Einsparungen erzielt werden konnten.

Bermatingen In den nächsten fünf Jahren gibt es viele Baustellen im Ort Das könnte Sie auch interessieren

Insbesondere der Sportverein hatte hier, nach Bürgermeister Martin Rupps Auffassung, großes Entgegenkommen bewiesen, indem er sich lediglich mit einer grundlegenden Aufwertung des Platzes statt einer kostenintensiven Grundsanierung einverstanden erklärte. Einzige Bedingung vonseiten des Sportvereins sei gewesen, dass zumindest die Beregnungsanlage des Platzes komplett saniert werde.

Maßnahmen gemeinsam auf den Weg gebracht

Im September vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat den Abschluss, der in der Sportstättenkonzeption zusammengefassten Maßnahmen zur Restrukturierung und Modernisierung der Sportanlagen, auf den Weg gebracht. Am kommenden Mittwoch, 8. Mai, um 18 Uhr, soll nun mit einem symbolischen Spatenstich an der Gymnastikhalle der Start, der eigentlichen Bauarbeiten durch die ausführenden Firmen begangen werden.