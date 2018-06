Ein Brand in einem Stallgebäude stellt für die Feuerwehr aufgrund der baulichen Beschaffenheit sowie der vielen möglichen Brandursachen und gelagerten Materialien immer eine besondere Herausforderung dar, zumal oft auch Tiere involviert sein können. So auch in dem Fall der diesjährigen Hauptübung der Freiwilligen Feuerwehr Bermatingen auf dem Hof der Familie Bury in Ahausen. Beteiligt waren die Abteilungen aus Ahausen und Bermatingen sowie die Jugendfeuerwehr, die Drehleiter aus Markdorf und das DRK aus Markdorf. Nachdem am Samstag gegen 16.15 Uhr die Integrierte Leitstelle Bodensee-Oberschwaben den Alarm auslöste, heulte auch schon die Sirene über Ahausen auf, jedoch etwas zu kurz. "Das werde ich kommende Woche gleich beim Bürgermeister ansprechen", stellte Gesamtkommandant Jürgen Gutemann fest.

Die aus Markdorf angerückte Drehleiter übernahm die Brandbekämpfung von oben. Bild: Jan Manuel Heß

Das Szenario sah vor, dass sich ein Feuer in einem Stallgebäude über Stunden unentdeckt ausbreitete und beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte die Dachhaut des Gebäudes durchbrannte. Eine erste Erkundung ergab, dass wegen der zentralen Lage des Stallgebäudes ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus und Ökonomiegebäude unbedingt verhindert werden musste, zumal in einem weiteren Stallgebäude Tiere untergebracht waren. Zu diesem Zweck wurden drei so genannte Riegelstellungen in Position gebracht.

Am Verletztensammelplatz versorgte das DRK Markdorf die Opfer. Bild: Jan Manuel Heß

Salverio Maniscalco steht zwischen Stall und Wohnhaus: "Hier ist der Abstand nicht sehr groß, deswegen sorgen wir mit der Spritze, dass das Wohnhaus nicht auch noch Feuer fängt." Die Jugendfeuerwehr ist in das Einsatzszenario ebenfalls eingebunden, zum einen werden die Verletzten von ihnen gestellt und zum anderen sichern sie mit ihrer Riegelstellung ein weiteres Gebäude ab. Feuerwehrmann Bernd Heinle ist zufrieden mit den Nachwuchskräften: "Das machen die schon ziemlich gut und sie bewahren Ruhe." Zeitgleich beginnen Atemschutztrupps mit der Brandbekämpfung und der Durchsuchung des Stallgebäudes nach weiteren Glutnestern, Brandherden und Verletzten. Zwei Verletzte können gerettet und zur Sammelstelle des DRK gebracht werden. Damit die Wasserversorgung gewährleistet ist, wird eine Leitung von der Seefelder Aach her gelegt und von Walter Obser und dem LF 16 an die Drehleiter und die Löschtrupps verteilt. Nach gut einer Stunde war der Brand gelöscht und die Feuerwehrfrauen und -männer konnten wieder einrücken. Die Bermatinger Wehr präsentierte sich professionell und routiniert. Auch das Zusammenspiel mit den Kameraden aus Markdorf und des DRK funktionierte reibungslos.

Die Feuerwehr Bermatingen

Die Freiwillige Feuerwehr Bermatingen hat derzeit 70 Mitglieder in den Abteilungen Bermatingen und Ahausen. Neben den vielen Übungseinheiten finden zwei große Übungen im Jahr statt, die Haupt- und die Herbstübung. Im vergangenen Jahr mussten die Feuerwehrfrauen und -männer insgesamt 17 Mal zu Einsätzen ausrücken. Dies waren sechs Brände – davon einer im Rahmen der Überlandhilfe – und acht Mal wurde technische Hilfe geleistet.

Maschinist Walter Obser von der Abteilung Bermatingen sorgt für die richtige Verteilung des Löschwassers. Bild: Jan Manuel Heß

Vito Alvino von der Abteilung Ahausen hat an seinem LF 10 alles im Griff. Bild: Jan Manuel Heß

