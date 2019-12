von Christiane Keutner

Für viele ältere Bermatinger ist es einer der Höhepunkte des Jahres: die Adventsfeier des Seniorenkreises. An die 100 Besucher, darunter auch „Probe-Rentner“, wie einer der jüngeren Besucher schmunzelnd bemerkte, waren ins Dorfgemeinschaftshaus gekommen.

Festliche Stimmung herrschte bei der Adventsfeier des Seniorenkreises. | Bild: Christiane Keutner

Denn an diesem Tag ist nicht nur ein Treffen mit liebgewordenen Mitmenschen angesagt, sondern auch ein Unterhaltungsprogramm, das dieses Jahr ganz besonders abwechslungsreich war.

Bermatingen Mit neuem Team in die Zukunft: Seniorenkreis verabschiedet treue Helferinnen Das könnte Sie auch interessieren

Kinder präsentieren unterhaltsames Weihnachtsspiel

Yvonne Schwarz und Kerstin Freisem hatten gemeinsam mit den Ahauser Kindergartenkindern ein Mini-Weihnachtsspiel aufgeführt. In dem stritten sich die Tiere darum, was an Weihnachten am wichtigsten ist: Für den Fuchs war es der Gänsebraten, für die Elster glänzender Baumschmuck und für den Eisbären Schnee und Eis. Der Esel jedoch wusste es besser: Es ist die Geburt des Christkindes.

Mit einem unterhaltsamen Adventsspiel verschönerten die Ahauser Kindergartenkinder die Feier der Senioren. | Bild: Christiane Keutner

Bedeutung von Advent im Fokus

Weihnachten sei das ideale Fest, um darüber nachzudenken, was im Leben wirklich wichtig ist, meinte Bürgermeister Martin Rupp in seiner Ansprache. Auf die ursprüngliche Bedeutung von Advent ging Pfarrer Tibor Nagy ein. Der Reiz liege in der Vorfreude, im Hingeben, Warten auf Weihnachten, meinte er und las passend dazu die Geschichte des Kleinen Prinzen, den der Fuchs aufforderte, ihn zum Freund zu zähmen; langsam, mit Liebe und Geduld. „Wir sollten uns Zeit nehmen und aushalten, dass wir nicht immer alles gleich haben“, sagte Nagy. Pfarrer Ulrich Hund betonte, Advent könne einen das ganze Jahr hindurch begleiten, und fügte an: „Unser Leben ist einmalig und kostbar.“

Einen Dank der Gemeinde erhielten die Mitglieder des Helferteams (von links): Herbert Frick, Sabine Homburger, Anja Weber, Ingrid Müller, Beate Frei, Hermann Graf, Ingrid Seeberger, Lucia Dannecker und Elke Fink. | Bild: Christiane Keutner

Seniorenkreis-Leiter Herbert Frick nutzte die Gelegenheit, sich bei der neuen Helfer-Riege zu bedanken. Dann reichte er das Mikrofon an die Mitglieder des Vororchesters unter der Leitung von Elias Hummel weiter. Sie spielten Musik zum Mitsingen, sagten Gedichte auf und lasen Geschichten.

Das Vororchester unter der Leitung von Elias Hummel spielte Lieder zum Mitsingen. Einige Jungmusiker sagten auch Gedichte auf und lasen Geschichten vor. | Bild: Christiane Keutner

Auf Kaffee und Kuchen folgt Sport

Bewegung im wahrsten Wortsinn kam mit Sabine Homburger in den Saal: Sie animierte die Besucher der Adventsfeier zu einer kurzen Gymnastikrunde, sodass nach Kaffee und Kuchen wieder etwas mehr Platz für das von der Gemeinde spendierte Abendessen geschaffen wurde.

Zwischen Kaffee und Kuchen und dem Abendessen animierte Sabine Homburger die Senioren zu etwas Bewegung. Auch Bürgermeister Martin Rupp (rechts) machte mit. | Bild: Christiane Keutner

Die Premierenfeier bestand das neue Helferteam mit Herbert Frick, Sabine Homburger, Anja Weber, Ingrid Müller, Beate Frei, Hermann Graf, Ingrid Seeberger, Lucia Dannecker und Elke Fink mit Bravour.