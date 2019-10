von Christiane Keutner

Kabarettistin Heidi Friedrich ist im Bermatinger Kulturkessel mit ihrem Programm „Vier Wände für ein Halleluja“ aufgetreten und hat das Publikum mit ihrer ironisch-bissigen Art begeistert.

„Krieg und Fliesen“

Zu Beginn ihres Auftritts begab sich die temperamentvolle Kabarettistin auf Expedition in den Immobiliendschungel und erfand Titel für Bücher über Häuser und Handwerker: „Krieg und Fliesen“ oder „Das Geisterhaus“ spiegeln nicht nur ihre Erfahrungen wider, wie sich an der Reaktion des Publikums zeigte.

Häuser, die intelligenter als ihre Besitzer sind

Zur Sprache kam auch das Thema Smart Home: „Wenn man heute modern bauen will, muss man einen Informatikkurs belegen. Manche Häuser sind intelligenter als ihre Besitzer“, kommentierte die Kabarettistin und berichtete auch von ihrer eigenen digitalen Festung, in der russische Hacker ihre Waschmaschine steuern können und sie sich mit ihrem Staubsauger via Facebook befreundet hat.

Aber Smart-Home-Systeme vermitteln ein gutes Gefühl im Urlaub, erzählte sie weiter: „Alle paar Minuten kann man sein Zuhause kontrollieren, auf dem Markt von Marrakesch die Berieselungsanlage für den Rasen in Gang setzen.“ Das sei sehr entspannend.

Wortspiele sorgen für Unterhaltung

Heidi Friedrich unterhielt das Publikum auch mit lustigen Wortschöpfungen. Welke Blumen bezeichnete sie als „florale Sozialfälle für die Biotonne“, Pickelgesichter als „Clearasil-Versuchsgelände“ und die Frau in den Wechseljahren als „Grabnutzungsberechtigte“.

Auf die Schippe nahm sie dagegen die Wortschöpfungen findiger Makler: Die Wohnung mit „Bad mit Frischluftfenster“ habe vermutlich auch einen Outdoor-Balkon und in der „grundrissstarken 26-Quadratmeter-Wohnung“ lasse es sich sicher gut leben. Vermeintlich bloßer Spaß entpuppte sich als getarnter Ernst, Sozial- und Gesellschaftskritik waren allgegenwärtig.

Die Tücken von Fitnessarmbändern und Navis im Blick

Wer Fitnessarmbänder trage, müsse sich nicht wundern, wenn der Personalchef eine Einstellung mit der Begründung ablehne: „Bei Ihren Werten läuft sich doch der Herzinfarkt schon mal warm!“ Eltern, die den Schulweg ihrer Kinder per Drohne überwachen? Gibt‘s tatsächlich, erzählte Heidi Friedrich.

Hänsel und Gretel hätten mit Navi allerdings weder Abenteuer erlebt noch wertvolle Problemlösungsstrategien entwickeln können, zeigte sich die Kabarettistin überzeugt.

Tipps und Prophezeiungen fürs Alter

Sie wollen sich umworben fühlen? Dann kündigen Sie dem Pannendienst, riet sie ihren Zuschauern. Prompt erhalte man zu Tränen rührende Briefe, in denen man angefleht werde, den Austritt zu überdenken.

Ironisch-bissig auf die Schippe nahm die Rheinländerin auch die Selfie-Manie und bereitete das Publikum aufs Alter vor: „Mit Allergien wird‘s noch mal richtig spannend und wenn sich die Kneipe in ein Wartezimmer verwandelt, vergeht der Abend wie im Pollenflug.“ Das war auch im Kulturkessel der Fall.