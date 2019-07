Die Widemann Kelterei im Bermatinger Ortsteil Ahausen lädt am Samstag, 20. Juli zum großen Sommerfest ein. Als der größte Apfelsaftproduzent in der Bodenseeregion wissen die Veranstalter, wie man seinen Kunden eine Freude machen kann. Also haben sie wieder keine Mühen gescheut und sich ein unterhaltsames wie abwechslungsreiches Programm ausgedacht, das zu begeistern weiß und für jeden – ob groß oder klein, ob jung oder alt – gleichermaßen etwas zu bieten haben wird. Überall auf dem Gelände wird es etwas zu entdecken oder zum Mitmachen geben. Musikalisch werden erstmals „Die Benistobler – Blasmusiker mit Herz“ ab 11 bis 15 Uhr ein unterhaltsames Potpourri an böhmischer, klassischer und moderner Blasmusik präsentieren.

Großes Kinderprogramm

„Neben der musikalischen Unterhaltung ist uns das Kinderprogramm besonders wichtig, da das Fest etwas für die ganze Familie sein soll“, erklärt Renato Licciardi, Assistent der Geschäftsleitung. So locken beispielsweise Ponyreiten, Riesen-Hüpfburg, Kettcar-Parkour und Kinderschminken.

Auch in diesem Jahr wird wieder das Entenangeln zugunsten des Ahauser Kindergartens angeboten. Während die Kleinen also ausreichend beschäftigt sein werden, können es sich die Erwachsenen, während sie entspannt der Musik lauschen oder sich einfach unterhalten, entweder bei einer leckeren roten oder Curry-Wurst sowie herzhaften Steaks vom Grillstand der Feuerwehrkameradschaft gut gehen lassen. Wer mehr auf Süßes steht, für den ist ebenfalls bestens gesorgt: Ein umfangreiches Kaffee- und Kuchenbuffet am Nachmittag sollte keine Wünsche offenlassen.

Attraktive Gewinne

Neben den vielen kulinarischen und unterhaltenden Attraktionen wird es im Getränkemarkt, der bereits ab 8 Uhr morgens öffnet und den ganzen Tag geöffnet sein wird, eine reichhaltige Auswahl der beliebten Widemann-Säfte und Mostsorten geben. Für jeden Einkauf im Getränkemarkt gibt es ein Los für die Tombola mit vielen attraktiven Sofortgewinnen.

Es winken Essensgutscheine, Eintrittskarten und viele weitere tolle Sachen aus dem Sortiment der Bodenseekelterei, dazu Licciardi: „Jedes Los gewinnt garantiert und die Preise können direkt am Tombola-Stand auf dem Festgelände abgeholt werden.“ Zudem wird es viele unschlagbare Angebote an diesem Tag geben, kündigt Licciardi weiter an.

Jeder, der Ware im Wert von mindestens fünf Euro im Getränkemarkt einkauft, darf sich ein Los ziehen. Darüber hinaus werden unter allen Teilnehmern des großen Gewinnspiels Freikarten für regionale Attraktionen, Besuche bei Partnern der Widemann-Kelterei und wertvolle Einkaufsgutscheine verlost. Als Hauptgewinn winkt eine Ballonfahrt für zwei Personen. Die Familie Widemann und ihre Angestellten freuen sich auf viele Besucher.