von Christiane Keutner

121 Grundschüler, so viele wie noch nie, absolvierten das Sportabzeichen, das der Turnverein Bermatingen (TVB) ausgerichtet hatte. Am Mittwoch verteilten Organisator und Prüfer Ronny Wenzel sowie TVB-Vorsitzende Angelique Lerner Urkunden und Abzeichen an die stolzen Kinder und freuten sich über die rege Teilnahme trotz erschwerter Bedingungen wegen des Sportstättenumbaus. 92 waren es, die Schüler der ehemaligen vierten Klasse hatten ihre Sportabzeichen bereits erhalten.

Von den 92 hatte es 27 Mal für Bronze gereicht, 57 freuten sich über Silber und sieben jubilierten über das Goldene. All diejenigen, denen es dieses Jahr nicht zum Abzeichen gereicht hatte, erhielten Teilnahmeurkunden mit Hinweisen, in welchen Disziplinen man sich noch verbessern könnte, um das Ziel zu erreichen. Die 30 Kinder, bei denen noch der Schwimm-Nachweis fehlt, können die 50 Meter ohne Zeitmesser noch zwischen den Jahren nachholen und bis zum 17. Januar einreichen.

Aussichten auf einen guten Platz

Dann hätte der TVB auch Aussicht auf einen tollen Platz beim Sportabzeichen-Schulwettbewerb des Landes. „Jede Stimme zählt“, sagte Ronny Wenzel: Im Mai hätte die Grundschule nur einen Teilnehmer mehr haben müssen, um auf Platz sechs in der Landesliste zu kommen – und damit die Chance der Preisverleihung gehabt. Dafür gewann die Sportabzeichenprüfergruppe des TVB erneut einen Sonderpreis der Sparkassengruppe, und damit eine Hochsprunglatte sowie neue Aufbewahrungsmöglichkeiten für die Sportabzeichen-Geräte im neuen Sportstättenkomplex sowie Schilder für die Einrichtung eines permanenten Orientierungslaufs. Die Grundschüler waren außerdem erfolgreich bei „Jugend trainiert für Olympia„ und kamen im Juli bis ins Regionalfinale, das in Aulendorf ausgetragen worden war.

Klasse 3a war besonders sportlich

Einige Zahlen: Von den 201 Teilnehmern der Kinder und Jugendlichen waren 98 Mädchen und 103 Jungen. Sie erbrachten 1617 Leistungen. Die Klasse 3a erwies sich als besonders sportlich: Ausnahmslos alle machten mit. Kurioses am Rande: Um 7.45 Uhr, kurz vor Übergabe der Sportabzeichen, absolvierte ein Kind noch einen Standweitsprung, um das begehrte Abzeichen zu erhalten.