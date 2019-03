Herr Renz, Sie könnten mit Ihren 27 Jahren noch ein paar erfolgreiche Jahre im Skirennsport haben, warum hören Sie jetzt auf?

Vor meiner Verletzung 2015 habe ich Sport als einzigen Lebensinhalt betrachtet. Es war meine beste Saison, ich hatte alles, was ich mir erträumt hatte: Ich durfte Weltcup fahren, hatte einen coolen Sponsor, habe Autogramme geschrieben. Ich hatte keinen Zweifel, dass ich das machen will, bis ich 35 bin. Da bin ich von jetzt auf gleich im Krankenhaus gelandet. Dort habe ich mir zum ersten Mal Gedanken gemacht, etwas parallel zum Skifahren zu machen. Ich habe ein Studium angefangen und an der Uni festgestellt, wie unwichtig der Skisport für den Rest der Welt ist. Ich habe gemerkt, ich finde es schön, mein Hirn anzumachen und zu benutzen. Nach einem Muskelriss in der Leiste war auch die zweite Saison dahin. Ich war zwei Jahre wie ein normaler Student, der einmal am Tag Reha macht beziehungsweise trainiert.

Fabio Renz | Bild: Raupach, Corinna

Was hat sich geändert?

So habe ich den Charme des normalen Lebens kennengelernt. Ich habe bei meinem Bruder gelebt, war im Englischen Garten, bin essen gegangen mit Geschwistern oder Freunden und nach Irland gefahren. Ich wollte aber meine Karriere nicht so beenden, davonstehlen passt nicht zu mir. Ich bin meine Comeback-Saison gefahren und die lief überraschend gut. Aber der Stellenwert des Sports hat sich verändert. Im Leistungssport auf diesem Niveau muss man voll dahinter stehen. Wenn ich mir gleichzeitig Gedanken mache, wie: Ski fahren ist doch nicht der Weltmittelpunkt und ich riskiere mein Leben – das führt zu Spannungen. Ich habe mich noch in Chile auf diese Saison vorbereitet, aber im November habe ich meine Trainer angerufen, dass ich die Ski an den Nagel hänge.

Bermatingen Skirennfahrer Fabio Renz über sein Comeback, Mentaltraining und seine Heimat Bermatingen Das könnte Sie auch interessieren

Was haben Sie jetzt vor?

Der Berufswunsch Pilot war schon immer nahezu genauso groß wie der, Weltcupfahrer zu werden. Ich habe mein Studium beendet und bewerbe mich bei einer großen Luftfahrtgesellschaft. Kein einziger Beruf in meinen ganzen Überlegungen hat mich so begeistert wie das Fliegen. Früher wollte ich nach meiner Profikarriere so viel Geld haben, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Im Nachhinein natürlich total naiv. Jetzt will ich auch dann noch gestalterisch tätig sein, fliegen, und das, was ich im Studium gelernt habe, anwenden.

Fabio Renz mit seinem Vater Günther Renz im Cockpit. | Bild: Raupach, Corinna

Sie sind mit zehn Jahren aufs Skiinternat gewechselt, um Skirennfahrer zu werden. Was hat Sie so sicher gemacht?

Wo dieser Traum herkommt, weiß ich nicht. Mein Bruder wollte Skiprofi werden, der ist sechs Jahre älter als ich und ich wollte immer alles machen, was er macht. Ein Skitrainer hat meinen Eltern gesagt, ich wäre ein Rohdiamant, den man schleifen sollte, dann könnte aus mir ein Skiprofi werden. Dafür müsste ich auf ein Skiinternat gehen. Ich habe das am Rand mitgekriegt: Am Vormittag hat man Schule, am Nachmittag fährt man Ski, das klang nach dem größten Paradies. Ich habe die Aufnahmeprüfung in Schruns bestanden und dann war das keine Frage, dass ich da hingehe. Von da an gab es keinen Zweifel, ob ich etwas anderes machen will. Im Herbst war die Rückkehr ins Internat zwar immer etwas schwer. Aber sobald ich im Schnee war und Rennen gefahren bin und gewonnen habe, war das so ein Kick für mich, dass ich nie gezweifelt habe, dass ich das machen will.

Was waren in der Rückschau Ihre glücklichsten Momente?

Diese Saison, bevor ich mich verletzt habe, hat mich sehr begeistert: dahin kommen, wo man immer hin wollte. Ich durfte zum ersten Mal im Weltcupteam nach Amerika fahren, mit Typen quatschen, die ich nur aus dem Fernsehen kannte. Was mich auch glücklich gemacht hat, waren die Leute, zu denen ich ein freundschaftliches Verhältnis am Hang hatte. Ich habe es unglaublich genossen, in dieser Community unterwegs zu sein. Natürlich waren es auch die Siege. Der deutsche Meistertitel in der Abfahrt war ein einschneidendes Erlebnis, mein Europacuppodest auch. Die Momente, in denen man abschwingt und alles läuft gut, das ist schon cool, aber trocken gesagt, das ist ja die Aufgabe.

Fabio Renz: Vom alpinen Skiprofi zum Studenten – und hoffentlich bald wieder zurück Das könnte Sie auch interessieren

Im Leistungssport ist das Konkurrenzdenken oft groß. Wie war das bei Ihnen?

Es war in meiner Anfangszeit vor allem auf dem Internat so, dass ich extrem als Konkurrent betrachtet wurde. Es war ein Problem, dass ich Deutscher war und dass ich auch noch schneller war als die ortsansässigen Österreicher. Auch in den Bezirksrennen am Bodensee, es ist Wahnsinn, was in den niederen Ebenen für ein Konkurrenzdenken herrscht. Das lässt im Weltcup nach. Man fährt schon gegen andere, aber eigentlich kann man nur sich selbst schlagen.

Was war die schwierigste Zeit für Sie?

Die schwerste Zeit hatte ich zu Beginn, die Zeit in Schruns. Es gab Situationen, wo ich im Kollektiv von Mitschülern als "Scheiß-Deutscher" angeschrien wurde. Ich bin nicht in den Kader gekommen, weil ich Deutscher war, offiziell hieß es dann, ich sei zu schlecht. Je älter ich wurde und je mehr Erfahrung ich hatte, desto besser konnte ich solche Aussagen einschätzen. Meine Verletzung war natürlich nervig, aber ich durfte dadurch die „andere“ Welt kennenlernen, ich bin daran als Persönlichkeit gewachsen. An dem Punkt, an dem ich jetzt bin, mit fertigem Studium und einer tollen Comeback-Saison, bin ich nur, weil ich damals gestürzt bin.

Während seiner Zeit als Skirennprofi hatte Fabio Renz immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Das Archivbild zeigt ihn mit Physiotherapeutin Connie Fischer vom Physioteam Markdorf bei der Behandlung seines mehrfach operierten Beins. | Bild: Christiane Keutner

Was nehmen Sie mit aus der Welt des Skisports?

Der Sport und mein Leben bisher haben mich geprägt und zu der Person gemacht, die ich jetzt bin. Ich glaube schon, dass mir das helfen kann im normalen Leben, zum Beispiel, für ein gewisses Ziel Dinge hinten anzustellen oder wie ich mit Misserfolgen umgehe. Ich verlange Höchstleistungen von mir. Sport zu machen und gleichzeitig studieren, war nicht immer ganz einfach. Ich bin es gewöhnt, mit Druck umzugehen, an meinem Limit zu arbeiten ist nichts Außergewöhnliches für mich.

Was würden Sie jüngeren Menschen mit auf den Weg geben?

Es ist wichtig, ehrlich zu sich selbst zu sein, in dem Sinne: Was will ich? Man sollte sich so gut es geht frei machen von Meinungen anderer. Wenn es um die Berufswahl geht, dann sollte man etwas machen, was einen extrem begeistert. Deswegen sollte man Dingen folgen, die einen faszinieren. Und wenn das eben mit 15 der Fußball ist, dann muss man das machen. Aber dann auch sich durchbeißen in Phasen, in denen es schwierig wird.

Würden Sie es wieder so machen?

Ich kann das fast mit Ja beantworten. Ich bin sehr dankbar für das tolle und erfolgreiche Sportlerleben. Es gab zwar harte Zeiten, aber die haben mich zu dem geformt, der ich jetzt bin, mich haut nichts so schnell um. Von der Seite: ja. Was die körperliche Belastung angeht, da bin ich mir mittlerweile nicht mehr so sicher. Da würde ich vielleicht dem Körper hin und wieder mehr Ruhezeiten gönnen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Ich würde sagen eine Grundkonstante an Gelassenheit in allen Situationen und sicherlich Gesundheit für mich und für die Leute, die mir wichtig sind.