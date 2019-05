Für Ahausens Ortsvorsteher Jakob Krimmel wahrlich ein Grund zur Freude, endlich werde die Verbesserung der Gewässersituation des Mühlbachs in Angriff genommen. „Der Bach ist wichtig für Ahausen und muss daher auch zu sehen sein“, so Krimmel in der Ortschaftsratssitzung.

Gespräche mit Gewässerdirektion erfolglos

Seit vielen Jahren sorgt ein zu niedriger Wasserspiegel der Seefelder Aach dafür, dass nicht genügend Wasser über den Einlauf in den Mühlbach gelangen kann, was besonders während der heißen Perioden im Sommer immer wieder zu erheblichen Sedimentablagerungen bis hin zur stellenweisen Austrocknung des Bachbetts führt. Leider waren Gespräche mit der Gewässerdirektion des Landes, die für die Seefelder Aach zuständig ist, hinsichtlich einer Verbesserung der Einlaufsituation erfolglos, weshalb die Gemeindeverwaltung in Absprache mit dem Ortschaftsrat nunmehr eine Planung zur Verbesserung der Gewässersituation am Mühlbach in Auftrag geben möchte.

Zwei Ingenieurbüros im Rennen

Zwei anerkannte Ingenieurbüros aus der Region, die auch schon früher in unterschiedlicher Weise mit dem Mühlbach betraut waren, wurden zur Abgabe eines Angebots gebeten. Sowohl die Fassnacht Ingenieure aus Bad Wurzach, als auch das Büro Langenbach aus Sigmaringen folgten der Bitte. Zwar lag das Büro Fassnacht mit rund 13 500 Euro etwas niedriger als das Büro Langenbach mit rund 16 000 Euro, jedoch umfasste deren Angebot den ganzen Bachverlauf im Ort. Entsprechend stimmten die Ortschaftsräte für eine Beauftragung des Büro Langenbachs durch den Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung.