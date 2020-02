von Christiane Keutner

Die Kinder haben es sich in der Schulbibliothek gemütlich gemacht und lümmeln auf dicken Kissen. Gebannt hören sie Dagmar Kerschl zu, die eine abenteuerliche Geschichte vorliest. Ab und zu stellt sie den Kindern eine Frage. Auch von den jungen Zuhörern gibt es zwischendurch Kommentare. Es wird erklärt, viel gelacht, oft gestaunt. „Noch eine Geschichte!“, bittet der kleine Janis, als Dagmar Kerschl das Buch schließt. Er ist fast jeden Mittwoch da, wenn die Schulbibliothek zur Lesestunde einlädt – ein begeisterter, interessierter Zuhörer, der den Besucherrekord hält.

Über die Lesestunde Jeden Mittwoch, mit Ausnahme der Schulferien, lädt die Schulbücherei der Grundschule Bermatingen in die Bibliothek zur Lesestunde ein. Von 15.15 bis 16.15 Uhr lesen die Lesepaten kindgerechte Bücher aus dem Bestand der Bücherei, die die Kleinen auch selbst aussuchen dürfen.

Dagmar Kerschl ist eine von acht Lesepatinnen. Sie wechselt sich mit Birgit Grau, Christtraude Horwath, Heide Kohnle, Rita Oswald, Doris Pagel, Ursula Sterk und Christiane Keutner beim Lesen ab. Alle zwei bis drei Monate ist eine der Patinnen an der Reihe. „Viel zu wenig“, meinen einige, denn das Vorlesen gibt auch den Erwachsenen etwas. Da sind sich die Lesepatinnen bei einem Treffen zum Austausch einig.

Heide Kohnle freut sich, wenn

Kinder fasziniert zuhören

„Ich lese sehr gerne, habe auch meinen Kindern und Enkeln vorgelesen. Ein Kind sollte grundsätzlich mit Büchern aufwachsen“, sagt Heide Kohnle überzeugt. Nach ihrem Eintritt in den „Ruhestand“ wollte Rita Oswald „irgendetwas machen“. Sie las von der Suchanzeige und freut sich auf ihre Termine: „Am schönsten finde ich es, wenn mir die Kinder fasziniert zuhören und mit der Geschichte mit leben. Zwischendurch stelle ich Fragen, beispielsweise ob jemand auch Tiere hat.“ Dagmar Kerschl ist der Kontakt zu kleinen Kindern wichtig, „damit ich nicht so verbohrt und alt werde“, sagt sie. Sie will nicht vergessen, wie toll und begeisterungsfähig kleine Kinder sind.

Ursula Sterk war drei Jahre bei der Schülerhilfe und hat dort festgestellt, wie wichtig das Lesen ist. „Kinder, denen zuhause nie vorgelesen wurde, hatten ganz massive Probleme in Deutsch. Deshalb ist die Lesepatenschaft eine gute Sache“, sagt Sterk. „Hier kann ich eine Leidenschaft ausleben, mich an Fantasie und Witz der Kleinen freuen.“

Ursula Sterk: „Vorlesen ist wichtig, damit die Kinder später zum eigenen Lesen animiert werden.“ | Bild: Christiane Keutner

Christtraude Horwath liebt das Lesen seit ihrer Kindheit

„Schön fände ich es, wenn Kinder zu uns kommen würden, die nicht so vertraut mit Büchern sind und denen man eine neue Welt aufzeigen könnte“, meint Christtraude Horwath und erinnert sich an ihre Kindheit, in der sie für Bücher völlig entflammte – beinahe im wörtlichen Sinn: Weil eine Nachbarin nachts öfters Licht in ihrem Zimmer sah, habe sie das den Eltern mitgeteilt, erinnert sich Horwath. In Mangel einer Taschenlampe habe sie im Bett mit Kerzenlicht gelesen.

Vorlesepaten finden sich durch Freunde und Familie der Kinder

Ines Frei ist Leiterin der Schulbücherei und gibt zu: Das „Einfangen“ der Lesepaten ist nicht einfach. Doch seitdem sie mehrfach inseriere, finden sich stets neue Interessierte Vorleser. „Manchmal bleibt auch ein Eltern- oder Großelternteil in der Vorlesestunde und hört zu oder die Kinder bringen Freunde mit. Dann spricht sich das herum.“

Die Vorleserinnen sind sich einig: Lesen ist für Kinder wichtig und ihnen die Freude daran zu vermitteln, macht den Frauen Spaß.