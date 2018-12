von Christiane Keutner

In einem besonderen Licht stand die Adventsfeier des Seniorenkreises Bermatingen-Ahausen nicht nur wegen der stimmungsvollen Beleuchtung und des Lichterbogens am Ende der Veranstaltung: Die lose Vereinigung, die einmal im Monat Senioren zusammenbringt, feierte ihr 40-jähriges Bestehen.

Blumen als Dankeschön

Diesen Anlass, musikalisch begleitet von der Seniorenkapelle "Riedwegmusikanten" aus Salem-Neufrach, würdigten die Redner in ihren Ansprachen. Teamleiter Alois Gohm überreichte jedem, der sich im Seniorenkreis ehrenamtlich engagiert, eine Blume als symbolisches Dankeschön. In seiner Rede gedachte er den bereits verstorbenen Mitgliedern, die sich in unterschiedlicher Weise im Seniorenkreis engagiert hatten und erzählte von den Anfängen des Seniorenkreises.

Die Seniorenkapelle "Riedwegmusikanten" aus Salem-Neufrach begleitete die Adventsfeier des Seniorenkreises Bermatingen-Ahausen mit festlichen Stücken. | Bild: Christiane Keutner

Gegründet als Altenkreis

Am 8. Dezember 1978, hatte sich im "Gasthaus Frieden" in Ahausen eine Gemeinschaft gebildet, die sich Altenkreis nannte. Von den 125 Anwesenden zeigten 106 Interesse an monatlichen Treffen, 20 boten spontan ihre Hilfe bei den Veranstaltungen an. Das erste Leitungsteam bildeten Pfarrer Karl-Heinz Mink, Altbürgermeister Kurt Lange, Herrmann Fiegle, Anita Kemmer und Ingrid Schuler.

Für die ehrenamtlichen Helfer gab es Blumen als Geschenk. | Bild: Christiane Keutner

Neue Helfer werden gesucht

Alois Gohm stellte auch das aktuelle Team vor, das sich bereits seit vielen Jahren engagiert. 2019 wird es sich komplett erneuern, was die Besucher der Feier mit Bedauern kommentierten. Gohm erzählte aber, es hätten sich bereits neue Helfer gefunden, die auch schon aktiv seien. Weitere würden gesucht.

Markdorf Markdorfer Tafel: Darum arbeiten Ehrenamtliche im Tafelladen mit Das könnte Sie auch interessieren

Viele Beiträge zum Programm der Feier

Das adventliche Programm kam nicht zu kurz: Die Kinder des Kinderhauses Bermatingen hatten ein Adventsspiel vorbereitet. Ewald Maier, 87, langjähriger Leiter des Altenkreises, blickte in seinem Vortrag in Reimen auf die Lebensart und Entwicklung der Dörfer zurück, die sich erst im Industriezeitalter gewandelt habe. Bürgermeister Martin Rupp ging in seiner Rede der Frage nach, wie man Bethlehem, den Ort, an dem Gott den Menschen begegnen möchte, in die Herzen bekommt. "Bethlehem ist dort, wo wir bereit sind, Zeit mit Menschen zu teilen, die einsam sind, mit Armen zu teilen, und wo man fragt, was man geben und nicht was man bekommen kann." Das bestimme das Zusammenleben und das Klima im Land. Mitmenschlichkeit und Hilfe, gleichbedeutend mit Verantwortung fürs Gemeinwohl, seien zukunftsbedeutend und schon in kleinen Alltäglichkeiten umsetzbar. Rupp bedankte sich beim Seniorenkreis für sein Engagement. Die Gemeinde spendierte für die Feier ein festliches Essen für die Teilnehmer. Der Seniorenkreis erhielt eine Spende.

Bürgermeister Martin Rupp (rechts) würdigte in seiner Rede die langjährige Hilfe des "Damen-Teams" mit ihrem Leiter Alois Gohm. | Bild: Christiane Keutner

Freude der Senioren als wertvollster Lohn für Engagement

Monika Baur, Dekanatsleiterin des Altenwerks, betonte, wie "wunderbar man in Bermatingen aufgestellt ist". Der Seniorenkreis sei seiner Zeit voraus, bemerkte sie auch mit Blick auf die bereits 2009 geänderte Namensgebung der Gemeinschaft. Das Altenwerk werde sich wohl 2019 in "Forum älter werden" umtaufen, ging sie auf die sich verändernden Altersstrukturen ein und warb um Nachfolger bei den Helfern: "Das Schönste an der Arbeit ist der Dank und die Freude der Senioren, das ist so wertvoll. So eine wunderbar funktionierende Gemeinschaft darf nicht alleine gelassen werden." Pfarrer Ulrich Hund forderte die Gäste auf, sich auf die Beziehung zu Gott einzulassen. Pfarrer Tibor Nagy appellierte an neue Helfer, aufzubrechen und die Herzen weit aufzumachen, um Gemeinschaft zu stiften. "Es ist schön, wie viel Freude und Leidenschaft man hier als Gast spürt."